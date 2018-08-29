Пенсионная реформа: аргументы "за" и "против"

Пенсионная система требует изменений. Как Государственная дума пытается их реализовать, об этом рассуждает Кирилл Парфенов, доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова.

За и против

Говоря о перспективах и деталях реализации пенсионной реформы, следует учитывать два аспекта: экономический и социально-политический, который может оказаться едва ли не важнее первого.

С экономической точки зрения, необходимость менять нашу пенсионную систему назрела давно. Однако повышение пенсионного возраста, предложенное и одобренное Государственной думой в первом чтении, вызывает много дискуссий. Одним из аргументов противников правительственной модели является возможность значительного роста безработицы, в первую очередь среди лиц в возрасте от 40–50 лет. Основные доводы сторонников — необходимость устранения дисбаланса между существующей пенсионной системой и перспективой повышения пенсий.

Народ в оппозиции

В обществе реформа восторгов, разумеется, не вызывает. Но накал страстей гораздо ниже, чем полтора десятилетия назад, когда протестующие против монетизации льгот перекрывали шоссе. Возможно, это только пока — пока лето, пока процедура принятия законопроекта находится на первых стадиях, пока позиция президента однозначно не выражена. Однако, как свидетельствуют данные социологических опросов, в тех субъектах федерации, где 9-го сентября должны пройти региональные и местные выборы, оппозиция может усилить свое представительство.

Возможно ли смягчение?

Депутаты Государственной думы находятся в очень сложных условиях: необходимость скорейшего реформирования пенсионной системы очевидна, однако только через несколько лет станет ясно, правильно ли была выбрана модель ее изменения. Впрочем, едва ли думское большинство, несмотря на падение рейтингов, решится на конфронтацию с Правительством. Скорее всего, на данном этапе дело ограничится ни к чему не обязывающими дискуссиями, подобными той, которая состоялась в Думе 20 августа. Изменения в законопроект, безусловно, будут внесены, но едва ли они будут радикальными.

В конце концов, если осенью протесты приобретут более серьезный размах, президент РФ может использовать свое право отклонить принятый законопроект, тем самым возложив ответственность за проведение реформы на парламентское большинство.