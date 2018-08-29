Рефинансирование, рост, рейтинги — Примсоцбанк об итогах работы ипотечного направления в июле 2018 года

Примсоцбанк занял 1-е место по рефинансированию ипотеки за первые 7 месяцев 2018 года среди банков Высшей ипотечной лиги. Доля рефинансирования составила 51,41% от общей суммы выданных кредитов.

Также банк показал высокий прирост выдачи в июле 2018 года — 16,46% по отношению к июню, заняв 4 место среди самых быстрорастущих ипотечных банков России и опередив темпы прироста рынка более чем в 13 раз.

— Высокий прирост выдачи ярко свидетельствует о повышении привлекательности продуктов. Это прогнозируемый результат, учитывая летнее снижение ставок, акции для широкого ряда заемщиков и общее улучшение условий кредитования, — прокомментировал Илья Ткачук, начальник Управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», — По итогам августа мы ждём дальнейшего роста объёмов выдачи, а также увеличения числа заявок по программе «Семейная ипотека, связанное с изменением условий программы в начале месяца.

В пресс-службе Банка отмечают, что банк значительно превзошёл результаты аналогичного периода прошлого года. Объём и количество выдач возросли на 43% и 37% по результатам семи месяцев, результаты отдельно выросли чуть меньше – на 36% и 35%. Это позволило банку занять 23 и 22 позиции в рейтингах Высшей ипотечной лиги по объёму и количеству кредитов, выданных в период с января по июль 2018 года.

Подробную информацию об ипотечных продуктах Примсоцбанка можно узнать во всех офисах Банка, на сайте и по номеру Единой справочной службы 8-800-200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 93 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 58 точек присутствия в 27 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском крае, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге.