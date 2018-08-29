Примсоцбанк снижает комиссию за самоинкассацию в 2 раза

Примсоцбанк объявляет о снижении тарифов за самоинкассацию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Комиссия снизилась в 2 раза, до 0,3% от вносимой суммы.

Бизнес-клиенты Банка могут воспользоваться услугой самоинкассации при подключении опции к корпоративной карте Примсоцбанка. Самостоятельное внесение наличных денег доступно во всех терминалах и банкоматах с функцией cash-in.

«Самоинкассация является удобным форматом как для бизнеса, так и для банка. Во-первых, клиент получает возможность вносить выручку в любое время, в том числе круглосуточно в зонах 24/7. Это особенно важно для торговых предприятий, малого и среднего бизнеса. Во-вторых, значительно расширяется количество точек обслуживания, — отмечает Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Информацию о расположении устройств, поддерживающих функцию приёма наличных и подключении услуги самоинкассации можно получить по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02, на сайте и отделениях Примсоцбанка.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 93 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 58 точек присутствия в 27 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском крае, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге.