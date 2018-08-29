При поддержке РСХБ в Ижевске прошел Общероссийский фестиваль нашей еды «СВОЁ»

25-26 августа 2018 года в Ижевске в Парке им. С.М. Кирова состоялся второй этап Общероссийского фестиваля нашей еды «СВОЁ», организованного Россельхозбанком при поддержке Правительства Удмуртской Республики. В мероприятии приняли участие порядка 100 фермеров региона и соседних субъектов ПФО, представивших различные подотрасли сельского хозяйства – молочное и мясное животноводство, растениеводство и овощеводство, переработку и другие направления.

Кредитование малого и среднего бизнеса в АПК является одним из приоритетных направлений деятельности Россельхозбанка. Финансирование РСХБ позволяет аграриям решать текущие задачи и инвестировать средства в развитие хозяйств. Помимо кредитной поддержки Банк оказывает содействие фермерам и по другим направлениям деятельности, в частности, способствуя продвижению региональных брендов в целях реализации готовой продукции.

«Удмуртская Республика обладает мощным агропромышленный кластером и обеспечивает свои потребности в основных видах продуктов питания. Безусловно, это результат успешной работы руководства региона. Уверена, что совместный проект РСХБ и Правительства Республики даст новый импульс развитию крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов региона. РСХБ находится в постоянном контакте с фермерами и не понаслышке знает, насколько важна для производителей поддержка в организации сбыта продукции. Так в прошлом году родилась идея проведения серии фестивалей «СВОЁ». Сейчас нам приятно осознавать, что эта инициатива переросла в серию масштабных городских праздников», – отметила Заместитель Председатель Правления Россельхозбанка Татьяна Кулькина.

«Фестиваль стал точкой притяжения для жителей Ижевска и всей Удмуртии. Хочу поблагодарить наших партнёров, Россельхозбанк, за то, что выбрали для его проведения нашу республику. Мы много внимания уделяем продвижению нашей продукции, в том числе фермерской. Активно работаем с торговыми сетями, чтобы продукты питания «Сделано в Удмуртии» появлялись на полках. Фестиваль СВОЁ – еще одна хорошая возможность для наших производителей показать себя, открыть новые рынки сбыта, пообщаться с коллегами», - отметил первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Свинин.

Всего за время своей работы в Удмуртии РСХБ направил на ее развитие свыше 100 млрд рублей, из них 73 млрд рублей было выдано клиентам АПК. Объем выдач компаниям малого и среднего бизнеса превышает 26 млрд рублей, при этом 2,2 млрд рублей было направлено с начала 2018 года.

Первый фестиваль «СВОЁ» с успехом прошел в 2017 году в Подмосковье. В текущем году мероприятие вышло на федеральный уровень, первый этап фестиваля состоялся в Туле. До конца года аналогичные мероприятия пройдут в Великом Новгороде и Москве. В общей сложности в них примут участие порядка 500 фермеров со всей страны.