По образу проекта иркутской «Эволюции» в Братске построят новую школу

Стоимость проекта – 1,3 млрд рублей. Кроме учебных классов в школе будут бассейн, спальня для младших школьников, которые остаются на продленку, и даже лифт. Здание будет адаптировано для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Администрация Братска уже направила в областное министерство строительства заявку для получения финансирования в 2019-2020 годах.

Фото А. Федорова

«Школа будущего» – так уже называют школу, которая должна появиться в 26 микрорайоне. По информации пресс-службы администрации Братска, за последние годы детей в микрорайоне заметно прибавилось, и старая школа с трудом вмещает всех желающих. Новое учебное заведение сможет принять 1 275 детей от первоклашек до выпускников. Прообразом для него стала школа «Эволюция» в поселке Молодежный. Адаптировать иркутский проект под братские условия будет сам разработчик. Сделать это ему предстоит до 1 ноября 2018 года. 28 августа место будущего строительства посетили мэр города Сергей Серебренников и сенатор Совета Федерации России Виталий Шуба.

– Сегодня уже идет проектирование этой школы: привязка проекта к земельному участку. – рассказал мэр Братска Сергей Серебренников. – Без поддержки на таком уровне не решить нам эту проблему, потому что нужно попасть в федеральный проект, получить федеральное финансирование, софинансирование из областного и местного бюджетов, и тогда проект состоится.

Ещё один масштабный социальный объект, по которому началось выполнение проектно-изыскательских работ, – перинатальный центр. Медицинское учреждение на 130 коек будет построено на улице Градостроителей в Центральном районе. Подрядчик должен закончить проект перинатального центра до 1 июня 2019 года.