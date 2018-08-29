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Около 4,6 млрд рублей выплатила ВСЖД в бюджет Иркутской области

29 августа 2018

Структурными подразделениями ОАО «РЖД», а также дочерними обществами компании, расположенными в границах Восточно-Сибирской железной дороги, за семь месяцев текущего года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено свыше 6,6 млрд рублей.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило около 4,6 млрд рублей.

Как сообщает пресс-центр компании, по другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:

  • в бюджет Республики Бурятия перечислено более 1,8 млрд рублей;
  • в бюджет Забайкальского края – более 105,3 млн рублей;
  • в бюджет Республики Саха (Якутия) – более 4,3 млн рублей.

<p>Фото: trud-ost.ru</p>
/ СИА /
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