Около 4,6 млрд рублей выплатила ВСЖД в бюджет Иркутской области

Структурными подразделениями ОАО «РЖД», а также дочерними обществами компании, расположенными в границах Восточно-Сибирской железной дороги, за семь месяцев текущего года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено свыше 6,6 млрд рублей.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило около 4,6 млрд рублей.

Как сообщает пресс-центр компании, по другим субъектам федерации налоговые выплаты составили: