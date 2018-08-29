Фестиваль «Звезды на Байкале» пройдет в Иркутске при поддержке ИНК

С 1 по 12 сентября в Иркутске пройдет XIII международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале». Генеральным спонсором фестиваля уже шестой год подряд выступает Иркутская нефтяная компания.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

Фестиваль откроется концертом Национального филармонического оркестра России под руководством легендарного дирижера Владимира Спивакова. Идейный вдохновитель фестиваля пианист Денис Мацуев и скрипачка-виртуоз Александра Конунова примут участие в концертной программе первого дня фестиваля.

В этом году в Иркутск приедут скрипачи Даниель Лозакович, Кристин Баланас и Борис Бровцын и виолончелист Нарек Ахназарян. Пройдут концерты симфонического оркестра Республики Татарстан, состоится музыкально-театрализованное представление по произведениям Валентина Распутина «Я никак не привыкну к себе». Актриса Ксения Раппопорт и пианистка Полина Осетинская сыграют в музыкальном спектакле «Неизвестный друг» по рассказу Ивана Бунина режиссера Валерия Галендеева.

Кроме того, «Звезды на Байкале» возвращают формат джазового концерта, в котором примут участие, помимо признанных мэтров, стипендиаты фонда «Новые имена» и участники телепроекта канала «Россия 1» «Синяя птица». По традиции «Новые имена» проведут конкурсный отбор юных дарований Приангарья – в рамках фестиваля 11 сентября пройдёт благотворительный аукцион «Нота До».

В 2018 году специальным гостем фестиваля станет сербский кинорежиссёр, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» легендарного Каннского фестиваля Эмир Кустурица. Режиссер выступит в качестве участника фолк-рок группы «The No Smoking Orchestra» на концерте в формате Open air на набережной Ангары 12 сентября.

Фестиваль был создан в 2004 году по инициативе Дениса Мацуева и руководства Иркутского музыкального театра. Первоначально проводившийся раз в два года фестиваль быстро стал неотъемлемой частью культурной жизни региона, и в 2008 г. было принято решение проводить фестиваль ежегодно.