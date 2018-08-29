Служба госфинконтроля: Братск не взыскивал штрафы с застройщиков, нарушивших условия муниципальных контрактов

В июле текущего года служба государственного финансового контроля региона провела внеплановое контрольное мероприятие в муниципальном образовании города Братска по проверке соблюдения законодательства при использовании 158,6 млн рублей средств областного бюджета, предоставленных в 2017 году для софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Фото: пресс-служба правительства региона

Напомним, в июне полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло на видеоселекторном совещании по данной теме сказал, что в Братске должно быть проверено расходование каждой копейки средств, выделенных на расселение аварийного жилья. Губернатор Сергей Левченко принял решение направить в Братск службу государственного финансового контроля региона.

Областные средства направлялись Братску на оказание финансовой помощи для предоставления им субсидий строительным организациям, завершившим в 2017 году строительство жилья для переселения граждан по муниципальным контрактам.

Согласно бюджетному законодательству, субъект имеет право софинансировать расходы муниципалитета, предоставляя ему целевые межбюджетные трансферты, но при этом определяет условия их использования. Несоблюдение муниципалитетом условий предоставления этих средств является бюджетным нарушением, которое влечет либо их взыскание, либо приостановление предоставления других межбюджетных трансфертов.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, при использовании 158,6 млн рублей администрация Братска должна принять меры по требованию от строительных организаций уплаты неустойки (пени, штрафы) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по муниципальным контрактам.

Как свидетельствуют материалы проверки, строительными организациями, получившими субсидии, при исполнении обязательств по муниципальным контрактам на строительство жилья для переселения граждан, были нарушены сроки завершения строительства. Однако администрация города Братска, направляя им бюджетные средства, не предъявила требований по уплате пени и штрафов, сумма которых по расчетам, выполненным на основании документов муниципалитета, составляет около 70 млн рублей. Указанные средства, в соответствии с бюджетным законодательством, являются доходами местного бюджета и могли пополнить казну города.

По результатам контрольного мероприятия служба государственного финансового контроля области рекомендовала муниципальному образованию принять меры по взысканию в бюджет пеней и штрафов.

Применение бюджетных мер принуждения по возврату в областной бюджет целевых средств, использованных с нарушением условий их предоставления (расходования), будет приниматься в установленном законодательством порядке с учетом действий муниципалитета по выполнению рекомендаций.

Напомним, ситуация с переселением в Братске до сегодняшнего дня остается нерешенной. В городе не расселено почти 16 тыс. кв. м жилья, тысяча граждан ждет новых квартир. Правительством Иркутской области были приняты все возможные меры для оказания помощи муниципалитету, в том числе финансовые. С самого начала выполнения программы расселения Братск был полностью обеспечен финансированием. Муниципалитету была уменьшена доля финансирования из местного бюджета для участия в программе с 30 до 1,8 процента. На эти цели город получил дополнительно 160 млн рублей. Также Братску выделяли другие дополнительные денежные средства из областного бюджета. Но в городе остаются недостроенными девять многоквартирных домов, а деньги в размере 580 млн рублей на их возведение уже выплачены ООО «Стройспецгрупп». Теперь муниципалитет объявил, что на достройку зданий ему требуется еще 460 млн рублей. Таким образом, по подсчетам минстроя, стоимость квадратного метра жилья в этих новостройках превысит 62 тыс. рублей, что сопоставимо с новостройками улучшенного качества в центре Иркутска.

30 августа в Новосибирске полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло проводит совещание «О реализации в 2018 году программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва и городе Братске Иркутской области». Иркутскую область на совещании представит первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов.