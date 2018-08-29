Капитальный ремонт на общую сумму 4,7 млрд рублей проводят в домах Приангарья

Капитальный ремонт на общую сумму 4,7 млрд рублей проводят в многоквартирных домах Иркутской области в этом году. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Константин Рассолов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году объём работ, которые проводит фонд, увеличен в разы. Если раньше капитальный ремонт проводили в 90-200 домах региона в год, то сейчас – в 825. Охвачены как крупные города – Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-Илимск, так и небольшие населённые пункты. Впервые в их число вошёл северный посёлок Мама, центр Мамско-Чуйского района. Самый большой объём работ – в Иркутске. В его списке 358 объектов на сумму более 2 млрд рублей. Срок окончания работ по всем договорам – конец года.

Главный инженер фонда Александр Попов отметил, что ранее возникали проблемы с привлечением подрядчиков. К работам привлекают только тех, кто входит в специальный реестр. Раньше их было немного, теперь же в нём достаточно компаний, постоянно появляются новые. Основной сложностью сейчас является нехватка проектных организаций, входящих в реестр, готовых выполнить объём работ, предлагаемых фондом. Постановлением правительства Приангарья утверждена Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории области на 2014-2043 годы. По ней все многоквартирные дома региона распределены на десять трёхлетних периодов. Список домов-участников проекта ежегодно актуализируется. При его формировании специалисты Фонда проводят визуальный осмотр домов. Участие в нём принимают собственники жилья, представители управляющих компаний, органов местного самоуправления. Комиссия определяет перечень работ по капитальному ремонту, которые необходимо выполнить в приоритетном порядке.

Очередность проведения капитального ремонта домов определяет ранжирование, в ходе которого каждый дом оценивают по таким критериям, как продолжительность эксплуатации, физический износ, требуемые виды работ по капитальному ремонту, уровень оплаты собственниками за жилое помещение и коммунальные услуги. Константин Рассолов отметил, что собираемость взносов по области растёт и сейчас составляет около 70%.