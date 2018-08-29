Промсвязьбанк разработал новый кредит для бизнеса "ПСБ "Всё просто!"

Предпринимателям, использующим онлайн-кассы "Эвотор", теперь доступен кредит от Промсвязьбанка "ПСБ "Всё просто!" с лимитом до 1 млн рублей. Предложение размещено в личном кабинете "Эвотор", где предприниматель может оставить заявку и получить решение по кредиту без посещения офиса банка.



Подача заявки занимает 5 минут — необходимо указать сумму и срок кредита, а также предоставить согласие на обработку персональных данных и запрос в Бюро кредитных историй. В соответствии с заявкой предпринимателя «Эвотор» предоставит банку необходимую финансовую информацию по компании. В течение 12 часов банк примет решение без дополнительного запроса документов, а также согласует с клиентом удобное время выезда менеджера для открытия расчетного счета. Оформление и получение кредита в интернет-банке Промсвязьбанка займет всего 5 минут.



"Промсвязьбанк использует передовые технологии digital-сферы для автоматизации и перевода в онлайн своих кредитных продуктов для МСБ. В результате мы получаем решения, которые существенным образом экономят время и ресурсы предпринимателя, — отметилИннокентий Воловик, директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка. — Наш новый совместный проект с компанией "Эвотор" разработан как раз для этих целей. Теперь предприниматели, использующие онлайн-кассы "Эвотор" не менее 6 последних месяцев, получат возможность быстро и просто взять кредит в Промсвязьбанке без залога и поручительств".



"По нашим оценкам, сегодня в получении банковских кредитов заинтересованы не менее половины предпринимателей, имеющих свой бизнес. В то же время именно сложности с доступом к финансированию большинство из них называют одной из основных проблем, с которыми сегодня сталкивается малый бизнес. Мы совместно с Промсвязьбанком делаем банковские кредиты более доступными в первую очередь за счет того, что облегчаем банку процесс принятия решения. Технологии делают бизнес прозрачным и понятным для банка, а предприниматель получает необходимое финансирование для развития своего дела", — говорит Антон Бут, руководитель направления больших данных компании "Эвотор".



Данное предложение действует только для клиентов компании "Эвотор".



Информация о компании «Эвотор»

Компания «Эвотор» занимается производством «умных» онлайн-касс и развитием маркетплейса облачных услуг для малого и микро- бизнеса. «Умные» онлайн-кассы Эвотор не имеют аналогов на рынке ИТ-индустрии. За счёт стоимости и гибкой настройки решение «Эвотор» подходит любым предприятиям малого и микробизнеса России.

Информация о Промсвязьбанке

«Промсвязьбанк» — государственный банк, входит в топ-10 крупнейших универсальных банков России, является опорным банком для операций по крупным государственным контрактам и государственному оборонному заказу. Региональная сеть Промсвязьбанка насчитывает более 300 офисов, более 10000 банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) и более 200 терминалов самообслуживания по всей России.