20% российских работников готовы к переезду

Каждый пятый российский сотрудник морально готов к переезду, связанному с работой на занимаемой им должности. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», проведя исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Специалисты «АльфаСтрахование» провели опрос HR-сотрудников 100 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что 20% опрошенных готовы переехать в другой город, если это потребуется. Респонденты назвали несколько причин: возможность более активного карьерного роста на новом месте (90%), более высокая зарплата (86%), предоставляемое компанией отдельное жилье в чужом городе или стране (63%), давняя мечта переехать в крупный город (55%, ответы жителей небольших городов), желание уехать подальше от суеты мегаполиса, но при этом сохранить привычный уровень жизни (33%, ответы жителей городов-миллионников).

Также называлось желание начать все «с чистого листа» (21%), получить подобный жизненный опыт в целом (15%), надежда устроить личную жизнь на новом месте (3%).

Больше всего работников привлекают крупные города (86%) и лишь 14% опрошенных - небольшие. Кроме того, переезд за границу обрадовал бы 60%, внутри России – 40%.

По данным исследования рекрутинговой компании Antal среди 8,2 тыс. респондентов, 50% из которых – мужчины, 55% мужчин и 38% женщин готовы к переезду в другой город или страну, чтобы занять интересную им позицию. При этом 36% мужчин при переходе на новое место работы рассчитывают на повышение зарплаты на треть и более, а среди женщин такие же ожидания лишь у 26%.

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Краснодарский край, Нижний Новгород оказались самыми популярными направлениями для релокации. В случае переезда за рубеж наиболее востребованными считаются страны Западной Европы (77%), США и Канада (58%) и Восточная Европа (39%).

«В большинстве случаев переезд становится для работников новой ступенью карьерной лестницы, – говорит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». – Ожидания от релокации у каждого свои, но в основном – это повышение в должности и прибавка к зарплате. Перемены часто помогают людям подойти к своей профессии более креативно и посмотреть на старые проблемы по-новому, найти решения для давно обозначенных задач и продемонстрировать себя с лучшей стороны».