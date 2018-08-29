Путин озвучит свой взгляд на пенсионную реформу

Сегодня Владимир Путин озвучит свое видение пенсионной реформы, которая очень неоднозначна была воспринята в российском обществе. Учитывая высокий профицит бюджета, острой необходимости начинать реформу сейчас нет. Однако президент России привык решать проблемы, а не откладывать их в долгий ящик.

Для части сторонников Путина это является сюрпризом, но начиная с 2000 года Владимир Путин был всегда сторонником сильного государства и либеральной экономики. Национализация нефтегазового сектора была вынужденной и связана, прежде всего, с политическими амбициями Михаила Ходорковского.

Реальность современной России такова, что демографическая ситуация не позволяет работающим кормить пенсионеров, а дальше она будет только усугубляться. После распада СССР серьезный рост населения наблюдался только в тюркских республиках Средней Азии. Многие соседние с Россией страны уже повысили пенсионный возраст, плюс пенсии в России не самые большие и пенсионная реформа позволит увеличить их в реальном выражении. На нефтяные доходы полагаться нельзя, нефть очень волатильна, иначе может повториться ситуация 90-х годов, когда у государства просто не было финансовой возможности платить пенсии. Ну и, конечно, ситуация в экономике неидеальна, Россия под санкциями.

Данная аргументация уже была озвучена бывшим министром финансов и другом Владимира Владимировича Алексеем Кудриным. Вероятно, первоначальный проект реформы будет смягчен. В качестве вариантов Путин может решить оставить людям предпенсионного возраста некоторые льготы, оставить пенсионный возраст прежним некоторым гражданам определенных профессий и т.д.

Реакция курса рубля и рынка акций на выступление Путина будет нейтральной или умеренно позитивной. Инвесторы и спекулянты любят либеральные реформы, особенно на развивающихся рынках.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари