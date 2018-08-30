Пенсионная реформа: надеяться на государство - это верх инфантилизма и безответственности

Владимир Путин поддержал повышение пенсионного возраста, как неизбежное зло. Впервые с 2004 года Россия вернулась к либеральным экономическим реформам. Президент Путин отметил тяжелую демографическую ситуацию в России. Сравнил экономический кризис 90-х с периодом Великой Отечественной Войны, отмечает Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари.

– Президент России отметил, что повышать пенсионный возраст в нулевые годы было нельзя. Экономика России была еще достаточно слаба, прибавку к пенсии съела бы инфляции. В малых городах сложилась бы ситуация и на пенсию не выйдешь, и работу не найдешь. Однако, сейчас ситуация в экономике другая, российская экономика вернулась к росту, самая низкая безработица, начиная с 1991 года, растет продолжительность жизни. Темпы роста продолжительности жизни в России почти самые высокие в мире. За 15 лет плюс восемь лет жизни. К концу следующего десятилетия Россия выйдет на показатель продолжительности жизни в 80 лет и выше. Владимир Путин отдельно отметил, что пенсии не должны зависеть от цен на нефть, подтвердив нашу точку зрения.

Как и ожидалось, пенсионная реформа серьезно смягчена президентом. Самое главное:

выход женщин на пенсию должен быть возможен не в 63 года, как предполагал изначальный проект, а в 60 лет. Срок выхода на пенсию мужчин, как и предлагалось ранее — 65 лет.

предпенсионный возраст составит пять лет. Вводится административная и уголовная ответственность за увольнение.

Мы не думаем, что поддержка Владимиром Путиным пенсионной реформы серьезно ударит по его рейтингу.

Ну и в заключение стоит сказать, что идея референдума по пенсионной реформе абсолютно порочна. Это как провести референдум на тему МРОТ – 100 тыс. руб. Все проголосуют «за», вот только возможности экономики небезграничны. Моя позиция по пенсионной реформе такова: человек сам кузнец своего счастья. Стоит, прежде всего, самостоятельно накопить на старость и правильно воспитать детей. Надеяться прежде всего на государство это верх инфантилизма и безответственности.

От государства требуется другое – обелить зарплаты. Для этого нужна политическая воля и стабильность налогового законодательства.