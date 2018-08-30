Сбербанк отобрал шесть стартапов в акселератор робототехники

Завершен отбор проектов в Акселерационную программу по интеллектуальной робототехнике, организованную Сбербанком в партнерстве с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Эксперты Лаборатории робототехники Сбербанка оценили предложения 144 команд и отобрали наиболее перспективные проекты.

Большинство (43 %) проектов, подавших заявки на участие в акселераторе, имеют готовый прототип, 28 % находятся на стадии идеи, у 11 % организовано пилотное производство, у 9 % идут разработки прототипа, еще 9 % уже имеют серийное производство или продажи. Большая часть заявок представлена разработками в области беспилотного транспорта. По направлениям заявки распределились следующим образом:

беспилотный транспорт (воздушный, наземный) — 39 проектов;

персональные роботы-ассистенты — 31 проект;

логистические роботы — 19 проектов;

коллаборативные промышленные роботы-манипуляторы (коботы) — 13 проектов;

промышленные экзоскелеты — 6 проектов;

другое — 36 проектов.

Руководитель Лаборатории робототехники Сбербанка Альберт Ефимов:

«Придумать интересную идею и даже реализовать ее технически — не самая сложная задача, которую предстоит решить команде, создавшей стартап. Стартап — это бизнес, а бизнес начинается с момента появления стабильных продаж. На стадии становления инновационного бизнеса очень сложно найти заказчика, который поверит в работоспособность разработки, — нужно демонстрировать реальные результаты, а значит, проводить тестирования в ʺбоевыхʺ условиях. И эти возможности мы можем дать начинающим предпринимателям: помочь реализовать пилотный проект и сопроводить весь процесс компетентными инженерами и бизнес-заказчиками. Именно за этим к нам приходят команды, более того, 60 % команд, подавших заявки на участие в нашем акселераторе, уже имеют готовый прототип».

По итогам нескольких стадий отбора, проведенных отраслевыми экспертами, в акселерационную программу было приглашено шесть проектов:

1) Ronavi Robotics (Москва) – складские логистические роботы для автоматизации и фулфилмента, предназначенные для комплектации товаров;

2) PureMind (Самара) — софт для сервисных роботов, позволяющий сократить время и стоимость разработки робота за счет готовых модулей (навигация и позиционирование, понимание речи и способность генерировать речь, узнавать людей, распознавать объекты и понимать их форму и расположение);

3) «Беспилотная система экспресс-доставки "Supercam-Курьер"» (Ижевск) — беспилотный летательный аппарат, который будет использоваться для доставки, разгрузки и погрузки грузов в труднодоступные районы, в том числе в арктических условиях;

4) WayBot (Ростов-на-Дону) — робот-ассистент, автоматизирующий процесс взаимодействия с клиентами, а именно: информирование, сбор данных, регистрацию в системах электронных очередей, администрирование;

5) «Сервис автоматической выдачи банковских карт» (Томск) — сервис, позволяющий банку с помощью набора роботизированных устройств работать с банковскими картами: вести учет, каталогизировать, выдавать и уничтожать;

6) Робот-консьерж (Москва) — робот, обеспечивающий функционал консьержа или администратора ресепшена с возможностью монетизации входящего трафика.

В ближайшие три месяца команды продолжат работу совместно с инженерами Лаборатории робототехники Сбербанка и в контакте с заказчиками из бизнес-подразделений банка.

Дмитрий Калаев, директор Акселератора ФРИИ:

«Как правило, разработчики "железных" стартапов сконцентрированы на развитии своих продуктов исключительно с технологической точки зрения. Экспертиза ФРИИ научит думать категориями бизнес-ценности для клиента, его монетизации и потенциала роста на рынке. Сбербанк и команда лаборатории взяли на себя большую и очень важную задачу предоставления доступа стартапам к инфраструктуре банка и дали возможность непосредственной работы с бизнес-заказчиками. В формате акселератора стартапы смогут проверить в реальных условиях эффективность своих решений для Сбербанка и выйти на масштабирование по результатам такой проверки. Этот формат обещает показать очень хороший результат».

Стартапы, которые смогут доказать ценность и жизнеспособность своих разработок для банка к окончанию акселерационной программы, получат финансирование и будут включены в экосистему Сбербанка.