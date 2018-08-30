ВТБ сопровождает контракты ПАО «Ростелеком»

Банк ВТБ выдал ПАО «Ростелеком» банковские гарантии в обеспечение контракта с Департаментом информационных технологий Правительства города Москвы на сумму 875 млн рублей. Гарантии выданы для обеспечения услуг компании по предоставлению информации об объектах видеонаблюдения в Москве в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных».

Гарантии были выданы в рамках ранее заключенного между банком и компанией генерального соглашения сроком на 5 лет с общим лимитом до 10 млрд рублей.

Руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: «На протяжении многих лет мы успешно сотрудничаем с компанией „Ростелеком“, предоставляя полный спектр транзакционных услуг, в том числе весь перечень документарных продуктов. Выданные банковские гарантии позволят компании выполнить все требования партнера, при этом не отвлекая на длительные сроки собственные значительные ресурсы из оборота».