ВТБ сопровождает контракты ПАО «Ростелеком»

Банк ВТБ выдал ПАО «Ростелеком» банковские гарантии в обеспечение контракта с Департаментом информационных технологий Правительства города Москвы на сумму 875 млн рублей. Гарантии выданы для обеспечения услуг компании по предоставлению информации об объектах видеонаблюдения в Москве в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных».
Гарантии были выданы в рамках ранее заключенного между банком и компанией генерального соглашения сроком на 5 лет с общим лимитом до 10 млрд рублей.
Руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: «На протяжении многих лет мы успешно сотрудничаем с компанией „Ростелеком“, предоставляя полный спектр транзакционных услуг, в том числе весь перечень документарных продуктов. Выданные банковские гарантии позволят компании выполнить все требования партнера, при этом не отвлекая на длительные сроки собственные значительные ресурсы из оборота».
Справка
ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 10 млн пользователей, из которых свыше 5,1 миллиона смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». «Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг. Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».