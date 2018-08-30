Альфа-Банк объявил финансовые итоги деятельности за первое полугодие 2018 года

Банковская группа «Альфа-Банк», в которую входит ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние компании, объявила о результатах своей работы за первое полугодие 2018 года на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). За это время Группа продемонстрировала положительную динамику по ключевым показателям финансовой деятельности, усилила свои позиции на рынке, еще раз доказав устойчивость своей бизнес-модели.

Чистая прибыль Банковской группы за первое полугодие 2018 года выросла на 50,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 658 млн долларов США (против 436 млн долларов США по итогам первого полугодия 2017 года).

«В первом полугодии 2018 года Альфа-Банк продемонстрировал положительную динамику по основным направлениям бизнеса — банк нарастил кредитный портфель, объем привлеченных средств, процентный и комиссионный доход, число клиентов. Мы планомерно воплощаем стратегию развития, увеличивая долю Банка на ключевых сегментах рынка, при этом повышая операционную эффективность и качество активов. Увеличение объемов бизнеса сопровождается значительным приростом прибыли, что свидетельствует об эффективной бизнес-модели Банка», прокомментировал Алексей Чухлов, заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка.

В первом полугодии 2018 года объем чистого процентного дохода увеличился на 27,2% до 996 млн долларов США за счет роста процентных доходов при сокращении процентных расходов на фоне снижения процентных ставок в сравнении с 1 полугодием 2017. Показатель чистой процентной маржи (NIM) составил 4,9%, продемонстрировав рост с 4,4%.

Благодаря продолжающемуся активному приросту клиентской базы, чистый комиссионный доход увеличился на 10,9% по сравнению с первым полугодием 2017 года и составил 439 млн долларов США. Доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов составила 30,8%.

Ослабление рубля на 9% в первом полугодии 2018 года оказало влияние на динамику балансовых показателей банковской группы за этот период. Совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк» выросли на 0,8% по сравнению с началом года и составили 45 082 млн долларов США по состоянию на 30 июня 2018 года. Без учета FX-эффекта рост активов составил 6,4%.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 3,2% до 29 475 млн долларов США по сравнению с 28 562 млн долларов США в конце 2017 года. Без учета FX-эффекта рост кредитного портфеля составил 9,1%. Корпоративный кредитный портфель вырос на 1,1% до 24 409 млн долларов США (без учета FX-эффекта — на 6,1%). Розничный кредитный портфель увеличился на 14,9% и составил 5 066 млн долларов США (без учета FX-эффекта — на 25,1%).

За прошедшие полгода группа отметила существенное повышение качества кредитного портфеля. Доля просроченных кредитов (90+ дней) сократилась с 2,3% в начале года до 1,7%. Покрытие просроченных кредитов (90+ дней) резервами остается по-прежнему консервативно высоким и составляет 155,4%. Ставка резервирования на первое полугодие 2018 года составила 2,6%.

Доля кредитов третьей стадии в соответствии с МСФО9 составила 6,5% от кредитного портфеля, при этом 68,5% из них не являются просроченными.

Обязательства Банковской группы «Альфа-Банк» сократились на 1% до 37 974 млн долларов США, при этом без учета FX-эффекта обязательства увеличились на 4,7%. Средства клиентов увеличились на 0,9% до 29 806 млн долларов США (без FX-эффекта рост составил 7,0%). Доля текущих счетов в средствах клиентов составила 48,5%, что свидетельствует о высоком доверии клиентов к Банковской группе как к одному из крупнейших финансовых институтов России.

Капитал Банковской группы «Альфа-Банк» за отчетный период вырос на 11,4% до 7 108 млн долларов США с 6 382 млн долларов США в конце 2017 года. Поддержку капиталу оказал успешный выпуск бессрочных еврооблигаций в размере 500 млн долларов США в январе 2018 года. Показатели капитала по стандартам Базель III поддерживаются на высоком уровне: коэффициенты достаточности общего капитала и капитала 1-го уровня составили 18,8%, и 17,6% соответственно, что гарантирует стабильность и устойчивость Банковской Группы.

Банковская группа «Альфа-Банк» по результатам первого полугодия 2018 года занимает позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупного капитала, кредитного и депозитного портфелей. В первом полугодии 2018 году Банковской группе удалось существенно усилить свои позиции на рынке по всем ключевым направлениям деятельности:



— доля на рынке корпоративного кредитования выросла до 4,5% по сравнению с 4,2% на начало 2018 года;

— доля на рынке розничного кредитования выросла до 2,58% по сравнению с 2,33%;

— доля на рынке кредитных карт выросла до 9,86% по сравнению с 8,46%; — количество клиентов массового корпоративного бизнеса с начала года увеличилось на 35% и составило 495 000.

Высокий уровень кредитоспособности Банковской Группы «Альфа-Банк» подтверждается и высокими кредитными рейтингами. 27 февраля 2018 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Альфа-Банка до «BB+» с «BB», прогноз по рейтингу «Стабильный». По мнению агентства, несмотря на сохраняющуюся сложную экономическую ситуацию Банковская группа «Альфа-Банк» занимает сильную бизнес-позицию на российском рынке и по-прежнему поддерживает высокое качество профиля рисков. 10 июля 2018 года рейтинговое Агентство Эксперт РА подтвердило Альфа-Банку рейтинг по национальной шкале на уровне ruАА, прогноз «Стабильный».

Финансовые результаты группы «Альфа-Банк» составлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и проверены аудиторами компании PriceWaterhouseCoopers.