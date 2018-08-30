Альфа Private — первый среди частных банков в рейтинге Forbes

Альфа-Банк — первый частный банк в ежегодном рейтинге Forbes среди банков, оказывающих услуги private banking, и второй в общем рейтинге. Первое место занимает Сбербанк. Стоит отметить, что банк поднялся на позицию выше по сравнению с рейтингом 2017 года.

Катерина Милеева, руководитель Блока «Управление крупным частным капиталом» Альфа-Банка: «Мы благодарны нашим клиентам за доверие и выбор Альфа-Банка в качестве надежного финансового партнера, а также коллегам по рынку за высокую оценку. Мы планируем и в дальнейшем сохранять темпы роста по всем направлениям. У нас смелые и амбициозные планы. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы создать лучший сервис private banking для клиентов, которые говорят по-русски, — не только на территории России, но и далеко за ее пределами. Для этого мы и дальше будем интенсивно развивать нашу команду, продуктовое предложение и, конечно, наши технологии. Мы знаем, что перед нами стоит непростая цель, но уверенно движемся к ее достижению. У нас нет сомнений, что в итоге сможем сделать жизнь наших высокосостоятельных клиентов, семей и их доверенных лиц гораздо проще и комфортней».

Как указывает Forbes, премиальный банкинг глобально растет, число состоятельных людей в мире и России увеличивается. В 2017 году Forbes насчитал рекордное число миллиардеров во всем мире — 2043, через год список дополнился 67 новыми именами. В России 96 долларовых миллиардеров, за последние два года в списке появилось три десятка новых участников.

Рейтинг составлен на основе опроса финансистов, а также показатели работы банков.

Методика рейтинга:

Рейтинг представляет ведущие российские и иностранные банки и управляющие компании, оказывающие услуги состоятельным клиентам. Для составления рейтинга мы опросили более 40 представителей банков и финансовой индустрии, отобрали три пятерки лучших игроков. В лонг-лист были включены игроки, открывающие индивидуальные счета в России, декларирующие на сайте услуги private banking и управления активами для состоятельных клиентов. Рейтинговый балл на 70% зависит от числа голосов, поданных за того или иного номинанта самими участниками рынка. Еще 30% результата зависит от следующих показателей: активы, рейтинг, количество клиентов и офисов за пределами России и внутри страны. Итоговое рейтинговое число рассчитано методом весовых коэффициентов, максимальный рейтинг — 100 баллов.В финал вышли 15 банков в трех категориях: «Лучший российский банк для миллионера», «Лучший иностранный банк для миллионера из России» и «Лучшее управление активами для миллионера из России».