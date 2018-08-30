Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров занял 7 место в медиарейтинге российских банкиров

Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров занял 7 место в медиарейтинге российских банкиров за июль 2018 года. Исследование подготовлено компанией «Медиалогия» для портала Banki.ru.

На позицию Константина Боброва в медиарейтинге повлияли следующие ключевые события июля: проведение в Санкт-Петербурге пресс-ланча для журналистов ведущих СМИ региона с участием Председателя Правления Банка УРАЛСИБ, подписание документов о сотрудничестве Банка с Тульской, Смоленской и Свердловской областями, новостная и комментарийная активность Банка.

В рейтинге персон участвуют президенты, председатели правления и председатели советов директоров банков, работающих на территории РФ. Ежемесячный медиарейтинг готовится на основе МедиаИндекса, который отражает не только количественное, но и качественное упоминание персоны в информационном поле.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 45 900 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.