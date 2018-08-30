Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в рублях

Россельхозбанк с 23 августа повысил ставки по вкладам физических лиц в рублях. В среднем рост составил 0,15 процентных пункта. Максимальная процентная ставка теперь достигает 7,85% годовых.



Наиболее популярным вкладом в Банке является вклад «Доходный» с максимальной процентной ставкой 7,80% годовых, минимальным размером первоначального взноса 3 000 рублей и возможностью выбора способа выплаты процентов: в конце срока или ежемесячно, на счет вкладчика или путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада. Срок вклада – от 31 до 1460 дней. Открытие вклада возможно в том числе через дистанционные каналы обслуживания.

