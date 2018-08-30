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Иркутяне на 40% чаще стали оплачивать интернет-покупки банковскими картами

30 августа 2018

За первое полугодие 2018 года население региона с использованием банковских карт совершило 21 млн покупок онлайн, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба отделения Иркутск Сибирского ГУ Банка России.

За январь-июнь 2018 года иркутяне оплатили в Интернете банковскими картами товары и услуги на 31 млрд рублей.

«Покупки онлайн быстрее и удобнее, чем традиционные походы по магазинам. Но важно соблюдать меры предосторожности – выбирать безопасные сайты, использовать отдельную банковскую карту, устанавливать и обновлять антивирус на всех своих устройствах с выходом в Интернет», – отметил и.о. управляющего Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Константин Ермолаев.


/ СИА /
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