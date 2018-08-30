Серийную интернет-мошенницу задержали в Иркутске

Задержана 29-летняя уроженка Ольхонского района по подозрению в мошенничестве с помощью интернета. Предполагаемая аферистка действовала под видом риэлтора, сообщает пресс-служба Межмуниципального управления МВД России «Иркутское».

Фото: kchetverg.ru

4 августа в дежурную часть полиции обратилась уроженка Нижнеудинского района. Как выяснили оперативники, на одном из популярных сайтов потерпевшая нашла объявление о сдаче в аренду однокомнатной квартиры, расположенной в Свердловском районе Иркутска. Женщина созвонилась с риэлтором, который рассказал о предоплате за аренду, которую необходимо перевести. Доверчивая гражданка не раздумывая перевела на реквизиты банковской карты мошенницы 6 тысяч рублей. В настоящий момент предполагаемая преступница задержана. Ей оказалась нигде неработающая 29-летняя уроженка Ольхонского района. Полицейскими установлено 3 факта преступной деятельности задержанной. Не исключено, что жертв «интернет-обмана» может быть больше. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».