Почти 26 млн рублей НДФЛ поступило в бюджет Приангарья благодаря легализации зарплат

В Иркутской области с начала года легализованы трудовые отношения с 15,9 тысяч работниками. Об этом сообщила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.

Фото: irkobl.ru

Правительством региона при взаимодействии с Управлением Федеральной налоговой службы, а также с другими федеральными структурами и органами местного самоуправления организована и проводится работа по снижению неформальной занятости.

По результатам совместной работы по легализации «теневой заработной платы» обеспечено дополнительное поступление налога на доходы физических лиц в сумме 25,8 млн рублей, страховых взносов во внебюджетные фонды – 72,2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства области, за шесть месяцев 447 работодателей легализовали заработную плату своих сотрудников. Из них 39 довели заработную плату до среднеотраслевого показателя, 375 – до прожиточного минимума и 33 – до минимального размера оплаты труда.

– В Иркутской области разработан и применяется механизм выявления граждан, с которыми работодатели не заключают трудовые договоры. В муниципальных образованиях проводится работа в рамках межведомственных территориальных комиссий с недобросовестными работодателями по легализации трудовых отношений. Подчеркну, что трудовая деятельность граждан без оформления трудовых отношений является не только нарушением законодательства, но и в перспективе влечет за собой проблемы лично для работников в виде лишения их социальных гарантий, – отметила Наталья Воронцова.