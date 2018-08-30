Ангарчанин лишился 144 тысяч рублей, пытаясь продать кухонную плиту

По информации пресс-службы УМВД России по Ангарскому городскому округу, на популярном интернет-сайте 31-летний местный житель Ангарска разместил объявление о продаже газовой плиты за 1 тысячу 200 рублей. Через пару дней ему позвонил мужчина и рассказал, что очень заинтересован в приобретении и готов купить кухонную утварь не глядя.

Фото: gtrkoka.ru

Так как «покупатель» находится за пределами Иркутской области, деньги было решено перечислить на карту, а вывезти плиту с помощью службы перевозок. У продавца своей банковской карты не было, поэтому он взял карту матери и направился к ближайшему банкомату, где выполнил все инструкции незнакомца, в том числе назвал цифры на обороте и коды из СМС-сообщений.

После этого злоумышленник сообщил, что перевел мужчине ошибочную сумму. На экране банкомата отобразилось пополнение счета 122 тысячи. Незнакомец попросил снять со счета все деньги – 144 тысячи рублей – и зачислить их на разные номера телефонов. После чего, собеседник положил трубку, а его номер стал недоступен.

Известно, что используя персональные данные клиента, мошенник сначала получил реквизиты банковской карты, а затем зарегистрировался в мобильном приложении интернет-банка, тем самым получив доступ ко всем счетам. Со сберкнижки пенсионерки аферист перевел 122 тысячи на её карту.