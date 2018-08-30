ОСАГО - 2018: какие изменения грядут?

На днях Центральный Банк Российской Федерации внес изменения в порядок оформления электронного полиса ОСАГО. Эта и другие предстоящие меры в отношении системы обязательного автострахования будут способствовать выходу рынка из кризиса и повышению доступности ОСАГО для населения.

Реформы ЦБ РФ в отношении порядка оформления е-ОСАГО, как заявлено регулятором, направлены прежде всего на повышение удобства сервиса электронных продаж «автогражданки» для автовладельцев, а также на защиту от мошеннических схем, с которыми часто сталкиваются участники страхового рынка.

Напомним, что с 2017 года все страховые компании обязаны предоставлять услуги по оформлению электронного полиса ОСАГО. Однако, как выяснилось в ходе различных проверок и мониторингов, потребители электронных услуг все еще сталкиваются с техническими сбоями при оформлении е-ОСАГО, и одна из самым распространенных – невозможность зарегистрироваться в личном кабинете из-за проблем с электронным ключом. Согласно новому указанию Банка России, в ключе электронной подписи теперь будут использоваться только латинские буквы и цифры. По заявлению Банка, эта мера позволит избежать вышеуказанной проблемы.

Нововведения в отношении требований к отсканированным документам, порядок вступления полиса в силу (не ранее 3-х дней с даты его заключения), а также строгая привязка номера сотового телефона к личному кабинету на сайте страховщика направлены на борьбу с злоупотреблениями и нарушениями, выявленными при оформлении е-ОСАГО.

«Высокая востребованность у населения услуги по оформлению е-ОСАГО заставляет страховщиков работать над тем, чтобы сделать ее максимально удобной, доступной и надежной. Банк России старается стабилизировать рынок этого вида страхования, который в последние годы стал для них головной болью из-за крайне низкой рентабельности. Один из инструментов стабилизации – это как раз усовершенствование е-ОСАГО, однако более глобальное значение будет все-таки иметь ожидаемая либерализация ОСАГО», - считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

Первым и очень важным этапом реформы по либерализации ОСАГО станет расширение тарифного коридора на 20% вверх и вниз. Это позволит страховым компаниям более обоснованно устанавливать тарифы для различных категорий водителей и транспортных средств с учетом потенциального риска. Сейчас, не имея такой возможности, страховые компании устанавливают тарифы по верхней границе этого коридора абсолютно для всех, чтобы частично компенсировать убыточность по этому виду страхования. Согласно системе, действующей сегодня, базовый тариф привязан к территориальному коэффициенту. То есть компания устанавливает тарифы в рамках тарифного коридора применительно к территории преимущественного использования транспортного средства.

«Система эта не менялась с 2003 года, когда она и появилась. В течение этих лет только незначительно пересматривались тарифы, и все. Это привело к тому, что система стала полностью разбалансированной. Например, в Москве уровень выплат составляет 35-40%, тогда как в проблемном Волгограде – 230%. Очевидно, что территориальный коэффициент при оформлении полиса не отражает реальную нагрузку на страховые компании», - считает начальник отдела методологии Российского Союза Автостраховщиков Михаил Порватов.

Помимо расширения тарифного коридора, изменения коснутся коэффициента «возраст/стаж». Действующие сейчас 4 ступени, понижающие стоимость полиса при увеличении стажа и возраста водителя, не позволяют справедливо и обоснованно определять уровень вождения и соответственно, коэффициент, влияющий на стоимость полиса. Предложенная инициатива по введению 50 ступеней возраста и стажа будет еще одним важным шагом по направлению к индивидуальной стоимости ОСАГО для разных категорий автовладельцев. На первом этапе ценовая разница между ступенями не будет превышать 5%.

Еще одна из инициатив ЦБ РФ направлена на пересмотр условий расчета КБМ (коэффициента аварийности). По мнению регулятора, он должен рассчитываться 1 раз в год независимо от того, какое количество договоров заключалось и расторгалось.

Все эти меры будут способствовать переходу ко второму этапу реформы, а именно к индивидуальной тарификации. По мнению экспертного сообщества, именно индивидуальная тарификация не позволит устанавливать всем водителям тариф по верхней границе, не имея на то оснований. Опытные, аккуратные и безаварийные водители будут платить меньше, а лихачи, неоднократно становящиеся виновниками аварий – больше.

Постепенный характер реформы ОСАГО позволит наблюдать за реакцией рынка на нововведения и при необходимости корректировать действия в отношении тарифов, коэффициентов и прочих условий, влияющих на стоимость ОСАГО, полная либерализация которой будет возможна только при стабилизации ситуации на рынке этого вида автострахования.