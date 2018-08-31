Каждый четвертый россиянин в ближайшие 5 лет собирается приобрести жилье

Почти каждый четвертый россиянин (23%) в ближайшие 5 лет собирается приобрести жилье. Для того, чтобы улучшить свои жилищные условия, 44% опрошенных планируют взять ипотечный кредит.Таковы данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) .

Доля россиян, которые удовлетворены своими жилищными условиями, выросла до 72% (рост с 48% в 2005 г.). Соответствующий индекс* вырос на 21 п. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет удовлетворенность условиями проживания достигает 84%, тогда как среди 25-34-летних эта доля составляет 61%.

Главными причинами неудовлетворенности своими жилищными условиями россияне называют высокие расходы на оплату жилья и ЖКХ (40%) и нехватку жилой пощади (39%). Также недовольство вызывает некачественное предоставление услуг ЖКХ (18%), среди жителей сел и городов-миллионников эта доля выше (33% и 24% соответственно). Еще 16% опрошенных не удовлетворены жилищными условиями потому, что собственного жилья у них нет. Для 14% участников опроса причинами негодования являются ветхость и аварийное состояние жилья. Каждый десятый респондент (12%) считает свое жилье недостаточно комфортным и удобным.

Почти каждый четвертый россиянин (23%) в ближайшие 5 лет собирается приобрести жилье, причем эта доля выросла на 7 п.п. с 2007 г.. Среди молодых людей от 18 до 24 лет эта доля самая высокая (44%), ниже среди 25-34-летних (38%).

Для того, чтобы улучшить свои жилищные условия, опрошенные, в первую очередь, планируют взять ипотечный кредит (44%), причем эта доля заметно выросла с 2007 г. (22%). Каждый третий (34%) респондент собирается использовать собственные средства. Четверть (24%) наших сограждан думает о продаже имеющейся недвижимости для покупки нового жилья. На материальную помощь родителей и друзей рассчитает каждый десятый опрошенный (9%), столько же респондентов полагают, что возьмут потребительский кредит.