Доля россиян, занимающихся спортом, выросла до 60%

Доля россиян, занимающихся спортом с той или иной периодичностью выросла с 38% в 2006 г. до 60% в 2018 г.: в том числе 17% респондентов тренируются ежедневно, 22% - несколько раз в неделю, 10% - раз в неделю, 5% - несколько раз в месяц, 6% - несколько раз в год. Такое данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наиболее активно занимаются спортом (ежедневно/почти ежедневно) 18-24-летние респонденты (23%), люди старшего поколения (60 лет+) не уступают молодым в интенсивности тренировок (21%). Мужчины несколько чаще сообщают о регулярных занятиях спортом, нежели женщины (20% против 15% соответственно).

Самый популярный вид спорта среди россиян – легкая атлетика, в том числе бег и спортивная ходьба (37%). Причем по сравнению с 2013 годом, популярность беговых тренировок возросла с 15% до 37%. Чаще остальных на беговую дорожку выходят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (59%). Напротив, менее распространенным видом спорта стал фитнес: снижение с 43% в 2013 г. до 22% в 2018 г. Заниматься комплексной физкультурой чаще предпочитают женщины, нежели мужчины (32% против 13% соответственно). Реже востребованы занятия плаванием (18%) и тяжелой атлетикой (17%), лечебной физкультурой (14%). В числе самых непопулярных видов спорта у россиян оказались боевые искусства, занятия в домашних условиях, катание на коньках и лыжах (по 3%), хоккей (2%) и шахматы (1%).

Главным препятствием на пути к занятиям спортом, россияне называют отсутствие времени (41%). Чаще об этой причине говорят 35-44-летние (66%) и мужчины (49%). Многие также сетуют на плохое состояние здоровья (31%), а каждый пятый (19%) признается, что занятия спортом ему не нужны.