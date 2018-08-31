Ставки на аренду квартир пошли в рост

Ставки аренды на однокомнатные квартиры выросли в 28 из 37 крупнейших российских городов по сравнению с началом августа 2017 года. Как сообщает аналитический центр ЦИАН, рост ставок по всем городам составил 2,5% (22,1 тыс. руб./мес. год назад против 22,6 тыс. руб./мес. в августе 2018 года).
В отличие от прошлого года (когда рост рынка был обусловлен повышением ставок в более дорогих сегментах (в многокомнатных квартирах и в недавно сданных новостройках) сейчас заметнее выросли ставки в однокомнатных квартирах и в домах советской постройки.
Среди городов с наиболее высокими ставками аренды (не считая предсказуемого лидерства Москвы и Санкт-Петербурга) по типам метражей квартир выделяются Хабаровск, Владивосток и Екатеринбург (для 1-комнатных), также в тройку лидеров для 2- и 3-комнатных квартир вошел Новосибирск. Наиболее доступные ставки аренды среди крупнейших городов РФ зафиксированы в Кирове, Пензе и Новокузнецке.
Однокомнатные квартиры
По итогам первого полугодия 2018 года ставки на однокомнатные квартиры по 37 крупным городам РФ повысились на 2,5%: с 22,1 тыс. руб./мес. в августе 2017 года до 22,6 тыс. руб./мес. в августе 2018 года.
В целом по рынку ставки на однокомнатные квартиры выросли в 28 российских городах (и еще в 3 показали околонулевую динамику). Лидером по росту арендной ставки на квартиры небольшой площади стал город Тольятти – плюс 9,4% по сравнению с августом 2017 года (10,0 тыс. руб./мес. год назад и 10,9 тыс. руб./мес. в настоящее время), что вызвано вымыванием с рынка наиболее дешевых предложений. Затем идут Новосибирск, Краснодар и Красноярск, где рост за рассматриваемый период превысил 5%. Здесь наблюдается повышение объема предложения в современных домах.
Рейтинг городов-лидеров по уровню средней арендной ставки на однокомнатные квартиры за первое полугодие 2018 года уверенно возглавили Москва и Санкт-Петербург – 32,4 и 25,2 тыс. руб./мес. соответственно. По остальным городам, вошедшим в топ-10, средняя ставка составила 16,9 тыс. руб./мес., что в 2 раза меньше, чем в столичных регионах. Такой разброс цен связан не только с престижностью этих городов, но и с тем, что в Москве и Санкт-Петербурге жилой фонд обновляется быстрее, чем в других городах.
Наиболее доступные арендные ставки на однокомнатные квартиры в августе 2018 года среди городов, с численностью населения более 500 тыс. жителей, представлены в Пензе (7,6 тыс. руб./мес.), Новокузнецке (8,7 тыс. руб./мес.) и Кирове (9,9 тыс. руб./мес.). Из городов-миллионников самые низкие ставки зафиксированы в Омске и Челябинске (11,0 и 11,3 тыс. руб./мес. соответственно).
Табл. 1: Топ-10 городов-лидеров по уровню средней арендной ставки на однокомнатные квартиры в августе 2018.
|
№
|
Город
|
Средняя арендная ставка по 1-комн. квартирам в августе 2018 г., тыс. руб.
|
Динамика, август 2018/ август 2017
|
1
|
Москва
|
32,4
|
+4,6%
|
2
|
Санкт-Петербург
|
25,2
|
-2,7%
|
3
|
Хабаровск
|
18,8
|
+2,6%
|
4
|
Владивосток
|
18,4
|
-5,8%
|
5
|
Екатеринбург
|
18,3
|
+3,6%
|
6
|
Новосибирск
|
16,9
|
+5,6%
|
7
|
Краснодар
|
16,6
|
+5,3%
|
8
|
Самара
|
15,7
|
-4,1%
|
9
|
Ростов-на-Дону
|
15,5
|
+1,2%
|
10
|
Казань
|
15,2
|
+2,2%
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН
Двухкомнатные квартиры
Средние ставки на двухкомнатные квартиры выросли на 1,3% (с 34,9 тыс. руб./мес. в августе 2017 года до 35,4 тыс. руб./мес. в августе 2018 года). Рост ставки более чем на 1% зафиксирован в 22 крупных городах, в 8 городах цена изменилась несущественно. Первые две строчки в рейтинге по темпам прироста арендной ставки за рассматриваемый период заняли Уфа (+7,5%) и Казань (+7,4%). Это крупные города миллионники, где более высокий уровень дохода способствует активному спросу на аренду двухкомнатных квартир.
Первые две позиции в рейтинге городов-лидеров по уровню средней арендной ставки на двухкомнатные квартиры за первое полугодие 2018 занимают столичные регионы: Москва (45,4 тыс. руб./мес.) и Санкт-Петербург (39,7 тыс. руб./мес.). На третьем месте Владивосток – 28,3 тыс. руб./мес., где исторически сформировались высокие цены на жильё, чему способствует низкая конкуренция на рынке.
Табл. 2: Топ-10 городов-лидеров по уровню средней арендной ставки на двухкомнатные квартиры за первое полугодие 2018 г.
|
№
|
Город
|
Средняя арендная ставка по 2-комн. кв. в августе 2018 г., тыс. руб.
|
Динамика, август 2018/ август 2017
|
1
|
Москва
|
45,4
|
+2,8%
|
2
|
Санкт-Петербург
|
39,7
|
+1,1%
|
3
|
Владивосток
|
28,3
|
+0,4%
|
4
|
Новосибирск
|
24,7
|
+6,0%
|
5
|
Хабаровск
|
23,6
|
-3,0%
|
6
|
Иркутск
|
23,0
|
+3,4%
|
7
|
Краснодар
|
22,9
|
-0,5%
|
8
|
Екатеринбург
|
22,9
|
+3,3%
|
9
|
Казань
|
20,9
|
+7,4%
|
10
|
Ростов-на-Дону
|
20,9
|
-0,9%
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН
Трехкомнатные квартиры
По итогам первого полугодия 2018 года средний уровень ставок на трёхкомнатные квартиры по 37 крупным городам РФ составил 53,9 тыс. руб./мес. Высокий уровень средней цены связан с большой долей трёхкомнатных квартир в столичных регионах в общем объеме предложения – 66%. В регионах аренда многокомнатных квартир не так популярна, так как целевая аудитория этого сегмента, как правило, предпочитает покупку квартир или участка в частном секторе для строительства собственного дома. По этой же причине выборка по некоторым городам относительно невелика, а анализ рыночных показателей год к году осложнен эффектом низкой базы.
Основная доля экспонируемых квартир сконцентрирована в домах советской постройки – 51% (доля не изменилась по сравнению с прошлым годом), на втором месте квартиры в современных домах – 31%, более 10% лотов на рынке аренды жилья выставлено в домах 1990 – 2000 гг.
Рост стоимости арендной ставки в августе 2018 года наблюдается в 19 городах, в 4 цена существенно не изменилась. Более чем на 10% выросли арендные ставки в Иркутске (+11,7%) и Ижевске (10,8%). Существенно снизилась ставки в Саратове (-13,2%) и Хабаровске (-13,2%).
Тройка лидеров по уровню арендной ставки, как и среди двухкомнатных квартир, занимают Москва (67,6тыс. руб./мес.), Санкт-Петербург (61,5 тыс. руб./мес.) и Владивосток (41,0 тыс. руб./мес.). На последних местах: Набережные Челны (16,7 тыс. руб./мес.), Пенза (16,3 тыс. руб./мес.), Новокузнецк (15,0 тыс. руб./мес.).
Табл. 3: Топ-10 городов-лидеров по уровню средней арендной ставки на трёхкомнатные квартиры за первое полугодие 2018 г.
|
№
|
Город
|
Средняя арендная ставка по 3-комн. кв. в августе 2018 г., тыс. руб.
|
Динамика, август 2018/ август 2017
|
1
|
Москва
|
67,6
|
1,0%
|
2
|
Санкт-Петербург
|
61,5
|
4,1%
|
3
|
Владивосток
|
41,0
|
-5,3%
|
4
|
Екатеринбург
|
38,8
|
-1,7%
|
5
|
Новосибирск
|
38,6
|
0,4%
|
6
|
Иркутск
|
38,3
|
11,7%
|
7
|
Краснодар
|
35,5
|
-8,0%
|
8
|
Хабаровск
|
32,3
|
-12,7%
|
9
|
Казань
|
30,7
|
6,1%
|
10
|
Ярославль
|
30,6
|
-4,3%
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН