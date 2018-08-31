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Ставки на аренду квартир пошли в рост

31 августа 2018

Ставки аренды на однокомнатные квартиры выросли в 28 из 37 крупнейших российских городов по сравнению с началом августа 2017 года. Как сообщает аналитический центр ЦИАН, рост ставок по всем городам составил 2,5% (22,1 тыс. руб./мес. год назад против 22,6 тыс. руб./мес. в августе 2018 года).

В отличие от прошлого года (когда рост рынка был обусловлен повышением ставок в более дорогих сегментах (в многокомнатных квартирах и в недавно сданных новостройках) сейчас заметнее выросли ставки в однокомнатных квартирах и в домах советской постройки.

Среди городов с наиболее высокими ставками аренды (не считая предсказуемого лидерства Москвы и Санкт-Петербурга) по типам метражей квартир выделяются Хабаровск, Владивосток и Екатеринбург (для 1-комнатных), также в тройку лидеров для 2- и 3-комнатных квартир вошел Новосибирск. Наиболее доступные ставки аренды среди крупнейших городов РФ зафиксированы в Кирове, Пензе и Новокузнецке.

Однокомнатные квартиры

По итогам первого полугодия 2018 года ставки на однокомнатные квартиры по 37 крупным городам РФ повысились на 2,5%: с 22,1 тыс. руб./мес. в августе 2017 года до 22,6 тыс. руб./мес. в августе 2018 года.

В целом по рынку ставки на однокомнатные квартиры выросли в 28 российских городах (и еще в 3 показали околонулевую динамику). Лидером по росту арендной ставки на квартиры небольшой площади стал город Тольятти – плюс 9,4% по сравнению с августом 2017 года (10,0 тыс. руб./мес. год назад и 10,9 тыс. руб./мес. в настоящее время), что вызвано вымыванием с рынка наиболее дешевых предложений. Затем идут Новосибирск, Краснодар и Красноярск, где рост за рассматриваемый период превысил 5%. Здесь наблюдается повышение объема предложения в современных домах.

Рейтинг городов-лидеров по уровню средней арендной ставки на однокомнатные квартиры за первое полугодие 2018 года уверенно возглавили Москва и Санкт-Петербург – 32,4 и 25,2 тыс. руб./мес. соответственно. По остальным городам, вошедшим в топ-10, средняя ставка составила 16,9 тыс. руб./мес., что в 2 раза меньше, чем в столичных регионах. Такой разброс цен связан не только с престижностью этих городов, но и с тем, что в Москве и Санкт-Петербурге жилой фонд обновляется быстрее, чем в других городах.

Наиболее доступные арендные ставки на однокомнатные квартиры в августе 2018 года среди городов, с численностью населения более 500 тыс. жителей, представлены в Пензе (7,6 тыс. руб./мес.), Новокузнецке (8,7 тыс. руб./мес.) и Кирове (9,9 тыс. руб./мес.). Из городов-миллионников самые низкие ставки зафиксированы в Омске и Челябинске (11,0 и 11,3 тыс. руб./мес. соответственно).

Табл. 1: Топ-10 городов-лидеров по уровню средней арендной ставки на однокомнатные квартиры в августе 2018.

Город

Средняя арендная ставка по 1-комн. квартирам в августе 2018 г., тыс. руб.

Динамика, август 2018/ август 2017

1

Москва

32,4

+4,6%

2

Санкт-Петербург

25,2

-2,7%

3

Хабаровск

18,8

+2,6%

4

Владивосток

18,4

-5,8%

5

Екатеринбург

18,3

+3,6%

6

Новосибирск

16,9

+5,6%

7

Краснодар

16,6

+5,3%

8

Самара

15,7

-4,1%

9

Ростов-на-Дону

15,5

+1,2%

10

Казань

15,2

+2,2%

Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН

Двухкомнатные квартиры

Средние ставки на двухкомнатные квартиры выросли на 1,3% (с 34,9 тыс. руб./мес. в августе 2017 года до 35,4 тыс. руб./мес. в августе 2018 года). Рост ставки более чем на 1% зафиксирован в 22 крупных городах, в 8 городах цена изменилась несущественно. Первые две строчки в рейтинге по темпам прироста арендной ставки за рассматриваемый период заняли Уфа (+7,5%) и Казань (+7,4%). Это крупные города миллионники, где более высокий уровень дохода способствует активному спросу на аренду двухкомнатных квартир.

Первые две позиции в рейтинге городов-лидеров по уровню средней арендной ставки на двухкомнатные квартиры за первое полугодие 2018 занимают столичные регионы: Москва (45,4 тыс. руб./мес.) и Санкт-Петербург (39,7 тыс. руб./мес.). На третьем месте Владивосток – 28,3 тыс. руб./мес., где исторически сформировались высокие цены на жильё, чему способствует низкая конкуренция на рынке.

Табл. 2: Топ-10 городов-лидеров по уровню средней арендной ставки на двухкомнатные квартиры за первое полугодие 2018 г.

Город

Средняя арендная ставка по 2-комн. кв. в августе 2018 г., тыс. руб.

Динамика, август 2018/ август 2017

1

Москва

45,4

+2,8%

2

Санкт-Петербург

39,7

+1,1%

3

Владивосток

28,3

+0,4%

4

Новосибирск

24,7

+6,0%

5

Хабаровск

23,6

-3,0%

6

Иркутск

23,0

+3,4%

7

Краснодар

22,9

-0,5%

8

Екатеринбург

22,9

+3,3%

9

Казань

20,9

+7,4%

10

Ростов-на-Дону

20,9

-0,9%

Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН

Трехкомнатные квартиры

По итогам первого полугодия 2018 года средний уровень ставок на трёхкомнатные квартиры по 37 крупным городам РФ составил 53,9 тыс. руб./мес. Высокий уровень средней цены связан с большой долей трёхкомнатных квартир в столичных регионах в общем объеме предложения – 66%. В регионах аренда многокомнатных квартир не так популярна, так как целевая аудитория этого сегмента, как правило, предпочитает покупку квартир или участка в частном секторе для строительства собственного дома. По этой же причине выборка по некоторым городам относительно невелика, а анализ рыночных показателей год к году осложнен эффектом низкой базы.

Основная доля экспонируемых квартир сконцентрирована в домах советской постройки – 51% (доля не изменилась по сравнению с прошлым годом), на втором месте квартиры в современных домах – 31%, более 10% лотов на рынке аренды жилья выставлено в домах 1990 – 2000 гг.

Рост стоимости арендной ставки в августе 2018 года наблюдается в 19 городах, в 4 цена существенно не изменилась. Более чем на 10% выросли арендные ставки в Иркутске (+11,7%) и Ижевске (10,8%). Существенно снизилась ставки в Саратове (-13,2%) и Хабаровске (-13,2%).

Тройка лидеров по уровню арендной ставки, как и среди двухкомнатных квартир, занимают Москва (67,6тыс. руб./мес.), Санкт-Петербург (61,5 тыс. руб./мес.) и Владивосток (41,0 тыс. руб./мес.). На последних местах: Набережные Челны (16,7 тыс. руб./мес.), Пенза (16,3 тыс. руб./мес.), Новокузнецк (15,0 тыс. руб./мес.).

Табл. 3: Топ-10 городов-лидеров по уровню средней арендной ставки на трёхкомнатные квартиры за первое полугодие 2018 г.

 

Город

Средняя арендная ставка по 3-комн. кв. в августе 2018 г., тыс. руб.

Динамика, август 2018/ август 2017

1

Москва

67,6

1,0%

2

Санкт-Петербург

61,5

4,1%

3

Владивосток

41,0

-5,3%

4

Екатеринбург

38,8

-1,7%

5

Новосибирск

38,6

0,4%

6

Иркутск

38,3

11,7%

7

Краснодар

35,5

-8,0%

8

Хабаровск

32,3

-12,7%

9

Казань

30,7

6,1%

10

Ярославль

30,6

-4,3%

Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН

 


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