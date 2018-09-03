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Про криптовалюты знают менее половины россиян

3 сентября 2018

Цифровые валюты стали одной из самых обсуждаемых тем последнего года. За ростом и падением Bitcoin наблюдали инвесторы. Скачки курса криптовалюты широко освещались СМИ. За новостями пристально следила аудитория телеканалов, сайтов и изданий. Исследовательский холдинг Ромир решил выяснить, насколько значима тема криптовалют для россиян в целом, и провёл опрос, репрезентирующий интерес всего населения страны к этой сфере.

<p>Фото: crypto-lyon.fr</p>

Фото: crypto-lyon.fr

Впервые в подобном исследовании участвовали респонденты из разных возрастных групп и с разным уровнем доходов из всех федеральных округов. В результате выяснилось, что несмотря на повышенное внимание к проблематике, какое-то представление о криптовалютах имеют менее половины россиян – 44%. При этом большая часть опрошенных – 56% – заявили, что не знают, что это.

31% респондентов ответили, что примерно представляют, что такое криптовалюты, но точного и ясного понимания у них нет. Этот ответ чаще давали участники опроса из группы с низкими доходами (менее 10 тыс. рублей на члена семьи) – 38%. Любопытно, что в группе с высокими доходами (от 25 тыс. рублей и выше на члена семьи) доля тех, кто имеет представление о криптовалюте, оказалась даже ниже среднестатистического показателя – 26%.

Только 13% сообщили, что хорошо знают и понимают принципы работы криптовалют. В основном, это молодые люди – в группе от 18 до 24 лет доля составила 27%, в группе 25-31 – 21%. Среди тех, кто хорошо осведомлён о цифровых деньгах, мужчин оказалось в 2 раза больше, чем женщин – 18% против 9%.

При этом из тех, кто представляет себе – точно или примерно – что такое цифровые деньги, 87% приобретать их не планируют. Вложиться не прочь лишь 11%. О том, что криптовалюта у них есть, заявили только 2% опрошенных. С учётом пропорций, можно сказать, что число её обладателей находится в пределах статпогрешности.

– Исследование наглядно продемонстрировало, что каким-то значимым финансовым инструментом криптовалюты пока не стали, – комментирует ситуацию президент исследовательского холдинга Ромир, доктор социологических наук Андрей Милёхин. – Более того, российское общество, ранее не раз обжигавшееся на различных схемах быстрого обогащения, демонстрирует в данном случае здоровый скептицизм.

Несмотря на всё разнообразие видов криптовалют, опрошенные заявили, что вкладывались, в основном, лишь в две – Bitcoin и Ethereum, причём Bitcoin выбирали в пять раз чаще.

Три четверти – 76% – тех, кто приобретал криптовалюту, подтвердили, что покупали её с целью заработка. При этом более половины из них отметили, что достигли поставленных финансовых целей. 

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24% заявили, что помимо стремления заработать, ими двигало желание следовать моде. 16% отметили, что приобрели цифровые деньги, так как собираются оплачивать ими товары и услуги. 15% сообщили, что вложились в криптовалюту из-за повышенного внимания к теме СМИ и рекламы.

*В опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 и старше, проживающих во всех типах населённых пунктов во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России. 

Ромир – крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Компания располагает широкой собственной региональной сетью в России и странах ближнего зарубежья. Ромир является эксклюзивным представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и СНГ, география исследований охватывает более 50 государств.

<p>Фото: crypto-lyon.fr</p>
/ СИА /
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