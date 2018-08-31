"В бизнесе нет идиотов. Работников перед достижением предпенсионного возраста будут либо увольнять, либо переводить на краткосрочные контракты"

Владимир Путин в целом поддержал повышение пенсионного возраста, при этом смягчив первоначальные параметры "пенсионной реформы". Выход женщин на пенсию должен быть возможен не в 63 года, как предполагал изначальный проект, а в 60 лет. Будет введена категория «граждане предпенсионного возраста» для 55-летних женщин и 60-летних мужчин. Кроме того, предлагается ввести административную и уголовную ответственность для работодателей, которые не берут на работу людей предпенсионного возраста и увольняют их. Советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер» Сергей Хестанов оценил новые параметры реформы.

С учетом того, что менее жесткий вариант "пенсионной реформы", предложенный президентом, сохраняет большое количество льгот, будет ли получен экономический эффект, который и был главной целью инициаторов нового пенсионного законодательства?

– Повышение пенсионного возраста на 5 лет, естественно, позволит заметно сократить дефицит бюджета пенсионного фонда. Собственно, ради этого реформа и затевалась.

Какова вероятность того, что через некоторое время возраст выхода на пенсию для женщин будет повышен до первоначально предложенных 63 лет?

– Это практически неизбежно. Возраст дожития (продолжительность жизни на пенсии) у женщин намного выше, чем у мужчин. Поэтому их более ранний выход на пенсию сильно влияет на расходы Пенсионного фонда. Кроме того, старение населения продолжается, что через некоторое время вынудит еще раз поднять пенсионный возраст. Да и в большинстве развитых стран возраст выхода на пенсию мужчин и женщин совпадает. Поэтому было бы логично принять 66/65 и надолго закрыть эту тему. Или сразу 67/67, чтобы с гарантией (и Германия, и Польша начали переход к этим цифрам).

Каких мер стратегического характера, на ваш взгляд, недостает предложенным изменениям, чтобы речь шла действительно о реформе, позволяющей гармонизировать пенсионную систему?

– Большой стратегической ошибкой была заморозка накопительного компонента. Чисто солидарная система (работники платят пенсионерам) в условиях падающей демографии обречена либо на постоянное снижение пенсий, либо на рост пенсионного возраста. Это постепенно переводит пенсию на роль пособия по нищете.

Будут ли действенными меры воздействия на работодателей за притеснение пред- и пенсионеров, учитывая, что отказать им в трудоустройстве или вынудить уволиться можно и без ссылки на возраст, по другим основаниям?

– В бизнесе, как правило, нет идиотов. Поэтому работников перед достижением предпенсионного возраста будут либо увольнять, либо переводить на краткосрочные контракты. Которые в нужный момент просто не продлят – по принципу «Всем спасибо, все свободны».

Бизнес уже проявляет недовольство по поводу возможных "санкций" (наказание вплоть до уголовного) за игнорирование интересов работников старшего возраста. Очевидно, что для него нужен и "пряник". Какие льготы и преференции могли бы стимулировать заинтересованность работодателей в этой категории работников?

– Никакие. Правильнее отказаться от вредных новаций.

Успокоят ли общественное мнение президентские поправки?

– Никаких особых волнений не произойдет. Те категории населения, которых непосредственно затронет реформа, – не слишком многочисленны и не слишком пассионарны (61 лет мужчины, 56 лет – женщины). Все-таки бурные протесты являются уделом молодежи. Более того, многие пожилые работники будут банально опасаться увольнений за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.