Выдача ипотеки на новое жилье будет расти

Объемы выдачи ипотеки растут. Но при этом структура выдачи в последнее время существенно изменилась: доля квартир, приобретаемых с помощью ипотеки на вторичном рынке, заметно выросла по сравнению с долей новостроек. По мнению аналитиков ДОМ. РФ, это связано с возросшими строительными рисками. Переход застройщиков на проектное финансирование и использование счетов эскроу, по их мнению, приведет к тому, что граждане будут вновь активнее брать ипотеку на новостройки.
По данным Банка России, за I полугодие 2018 г. выдано 663,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1 310 млрд руб. (+57% в количественном и +69% в денежном выражении к соответствующему периоду 2017 г.). На приобретение жилья на первичном рынке предоставлено 166,8 тыс. кредитов на сумму 382,7 млрд рублей (+ 45% по сравнению с прошлым годом). При этом объем кредитования жилья на вторичном рынке вырос еще сильнее, на 82%: выдано кредитов на сумму 926,7 млрд рублей.
|
|
2016
|
2017
|
1 п/г 2018
|
Количество выданных ипотечных кредитов
|
856,6
|
1086,9
|
663,4
|
в т.ч. на первичном рынке жилья, млрд руб.
|
305,9
|
312,2
|
166,8
|
Объем выдачи ипотечных кредитов, млрд руб.
|
1473,5
|
2 022
|
1 310
|
в т.ч. на первичном рынке жилья, млрд руб.
|
570,8
|
661
|
382,7
|
Доля ипотеки, выдаваемой на приобретение жилья в новостройках, %
|
39%
|
33%
|
29%
|
Количество зарегистрированных ДДУ, тыс.
|
620,4
|
632
|
309
|
ДДУ, заключенных с ипотекой
|
305,6
|
312,2
|
166,8
|
Доля новостроек, продаваемых с ипотекой, %
|
49%
|
49%
|
54%
|
Сделки на вторичном рынке жилья, тыс. шт.
|
2241,6
|
2231,7
|
983,8
|
Сделки на вторичном рынке жилья с ипотекой, тыс. шт.
|
550,8
|
694,8
|
432,1
|
Доля квартир на вторичном рынке, продаваемых с ипотекой, %
|
25%
|
31%
|
44%
Источник: Данные Банка России, Росреестра, оценка ДОМ.РФ
Такая динамика объясняется большим спросом населения на жилье – около 25 млн семей хотя улучшить свои жилищные условия. Аналитики ДОМ. РФ считают, что в последнее время спрос населения смещается в сторону нового комфортного жилья. Более того, существует огромный неудовлетворенный спрос населения на современное жилье (согласно опросу ВЦИОМ и ДОМ.РФ, 80% граждан, планирующих приобретения жилья в ближайшие 5 лет, рассматривают новостройки). Но, по факту, в 2017 г. лишь 22% с сделок жильем пришлось на строящееся жилье.
Таким образом, недостаток современного жилья формирует следующую структуру рынка недвижимости: на 1 сделку в новостройке приходится 3-4 сделки со вторичным жильем. При этом исторически доля ипотечных сделок на вторичном рынке составляла не более 20-30%, в то время как уже несколько лет около 50% новостроек продавались с помощью ипотеки. По данным за 1 полугодие 2018 г. доля продаж с ипотекой у крупнейших застройщиков достигла исторического максимума (в т.ч. ГК ПИК – 36% в 2014 г., 65% – в 1 полугодии 2018 г.; Группа ЛСР – 20% в 2015 г., 52% - 1 полугодие 2018 г.).
Активное снижение ставок и рост доступности ипотеки в 2018 году привели к тому, что доля сделок с ипотекой на вторичном рынке существенно выросла: если в I полугодии прошлого года она была на уровне 30%, то в этом году достигла 44%. Доля ипотечных сделок на первичном рынке тоже росла, но менее динамичными темпами: с 49% до 54%.
Таким образом, именно динамичный рост доли квартир, приобретаемых на вторичном рынке с помощью ипотеки стал причиной некоторого снижения доли ипотеки, предоставляемой на покупку на новостройки в общем объеме выдачи ипотеки. Еще раз отметим, что это не означает снижения количества продаж новостроек, в том числе – с помощью ипотеки. Так, в первом полугодии 2018 года зарегистрировано на 14% больше договоров долевого участия, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как на вторичном рынке рост числа сделок носил символический характер – около 1%.
Основным сдерживающим фактором развития ипотечного кредитования новостроек, по мнению аналитиков ДОМ.РФ, является нежелание граждан брать на себя строительные риски. С запуском механизмов, обеспечивающих защиту прав граждан-участников долевого строительства, прежде всего – с переходом на проектное финансирование и использованием счетов эскроу, граждане будут активнее брать ипотеку на строящееся жилье.