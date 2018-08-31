Завершать программу по расселению аварийного жилья в Братске будет регион

Завершать программу по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 год, в Братске будет регион. Такое решение принято Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Сегодня об этом на совещании «О реализации в 2018 году программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва и городе Братске Иркутской области» сообщил первый заместитель Губернатора – председатель Правительства региона Руслан Болотов.

Совещание прошло под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Участие также приняли председатель Наблюдательного совета государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин, генеральный директор – председатель правления государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин, представители регионов.

Как сообщил Руслан Болотов, в Братске на сегодняшний день не завершено расселение 15,9 тыс. кв. м, или 10% от общего объема аварийного жилищного фонда муниципального образования, не переселены 900 граждан. Степень готовности недостроенных домов низкая, поэтому завершение всех мероприятий Указа в городе Братске в срок до 31 декабря 2018 года в существующих условиях не представляется возможным.

– Губернатор обозначил свою позицию: братчане должны как можно скорее переехать из аварийных домов. Поэтому мы не будем ждать пока администрация города Братска решит вопрос, а будем делать это на уровне субъекта: выделять средства из региональной казны через субсидию и расселять граждан на вторичном рынке жилья. При этом на особом контроле вопрос возврата средств муниципалитетом, - сообщил Руслан Болотов.

Что касается расселения аварийного жилья в Усть-Куте, п. Магистральный и Бодайбо - в общей сложности более 600 человек – программы будет завершена в течение осени 2018 года , сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.