«Из двух зол выбрали меньшее». Аналитик «Открытие Брокер» о пенсионной реформе

В России (как и в СССР) пенсионная система является солидарной. Это означает, что взносы, собираемые с нынешних работников, идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам. Предполагается, что когды нынешние работники выйдут на пенсию, им будут платить те, кто будет работать в то время. Легко догадаться, что эта система хорошо работает, когда работников много, а пенсионеров мало, отмечает Сергей Хестанов, советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер»:

– Пенсионный возраст 60/55 (мужчины/женщины) был установлен в далёком 1932 г (за исключением колхозников, у которых выход на пенсию регулировался иначе). В те времена на одного пенсионера приходилось 7 работников. Естественно, такое соотношение позволяло пенсионной системе работать нормально, не создавая нагрузки на федеральный бюджет.

Первые проблемы начались еще в начале 1980-х гг. Соотношение пенсионеры/работники ухудшилось до 1/3. В принципе, повышать пенсионный возраст было нужно уже тогда. Но именно к тому времени сильно выросли доходы от экспорта нефти и газа, что и позволило отложить тяжёлое, крайне непопулярное, но экономически обоснованное решение, просто субсидируя пенсионную систему из госбюджета.

В дальнейшем, несмотря на бюджетные трудности периода распада СССР, повысить пенсионный возраст не решились, опасаясь взрыва недовольства. Однако ухудшающаяся демография привела к тому, что к 2018 г соотношение пенсионеров к работникам вплотную приблизилось к 1/2 и имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению.

Величина трансферта пенсионному фонду из федерального бюджета в 2017 г достигла 3,7 трлн руб. (при общей величине расходной части бюджета около 16 трлн руб.). Стало ясно, что даже умеренное падение доходов бюджета (в результате санкций или падения нефтяных цен) грозит проблемами с выплатой пенсий. Именно эти опасения и подтолкнули к принятию очень тяжелого для властей, но необходимого решения – повышению пенсионного возраста. Правильнее было бы принять это решение в период бурного роста экономики (2004-2007 гг.), но тогда всем казалось, что рост будет всегда.

Можно бесконечно спорить о том, как именно повышать пенсионный возраст. Реальность же такова, что рост рисков (внешних) подтолкнул власти к принятию очень жёсткого варианта. Сам факт принятия столь жесткого и непопулярного сценария реформы – очень наглядная иллюстрация серьёзности нависших над российской экономикой угроз.

И падение цен на нефть (в 2014-2015 гг. – в четыре раза), и принятие жёстких санкций (доходы Ирана от экспорта нефти в 2012-2014 гг. упали в несколько раз) потенциально создают угрозу того, что бюджет просто не сможет выделить денег на покрытие бюджета пенсионного фонда. И тогда денег на выплату пенсий просто не хватит. Весь ужас такого сценария трудно даже представить.

Именно поэтому из двух зол – проблем с выплатой пенсий (как это было в лихие 1990-е гг.) или повышения пенсионного возраста – было выбрано меньшее зло.