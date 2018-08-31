Сервис карточных переводов Бинбанка признан самым удобным на рынке

Сервис переводов Бинбанка с карты на карту был удостоен двух престижных наград. По итогам исследования Frank Research Group сервис признан самым удобным на российском рынке, а также получил «Звезду Frank RG» в номинации «сервис p2p-переводов высшего класса». Данная награда была присуждена в рамках церемонии Frank Payments Market Award 2018.

В ходе исследования специалисты Frank Research Group проанализировали свыше 40 платежных сервисов — банков, мобильных операторов, систем денежных переводов и электронных кошельков. В результате p2p-сервис Бинбанка был признан самым удобным, выгодным и надежным.

«Переводы с карту на карту уже стали неотъемлемой частью любого банковского сервиса. Мы решили внести новую возможность в уже знакомый всем функционал и реализовали быстрые карточные переводы не только между любыми российскими банками, но и в страны СНГ, Украину, Европу и США. Совершить перевод можно с помощью любой карты, в том числе — сохраненной через облачный сервис Masterpass от Masterсard», — прокомментировал Филипп Петров, начальник отдела по развитию бизнеса Бинбанка.

Исследование проводилось с марта по август 2018 года и включало в себя анализ тарифов и условий платежных сервисов, официальную статистику рынка, клиентские опросы и глубинные интервью с экспертами.

Напомним, в марте этого года Бинбанк первым в России внедрил карточные переводы при помощи облачного сервиса Masterpass платежной системы Mastercard. Сервис позволяет сохранять данные карт в облаке и не вводить их каждый раз вручную. После регистрации для авторизации в Masterpass для совершения перевода достаточно ввести свой номер телефона, подтвердить его проверочным кодом из СМС и выбрать карту из хранящегося в Masterpass списка.