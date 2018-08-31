Азиатско-Тихоокеанский банк обновил условия по онлайн-вкладам

Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает клиентам оформление вкладов из базовой линейки через онлайн-банк.

С 24 августа в АТБ можно открыть депозиты из базовой линейки через онлайн-банк с повышенной процентной ставкой: «Сохрани онлайн», «Управляй онлайн», «Накопи онлайн».

«Сохрани онлайн» можно открыть в рублях сроком от полугода до трех лет. Минимальная сумма вклада составляет 5 тысяч рублей, а максимальная – не ограничена. Выплата процентов производится в конце срока на банковскую карту или отдельный счет. Процентная ставка варьируется от 5,3% годовых до 7,1% годовых в зависимости от срока размещения и суммы вклада. При досрочном расторжении, если деньги находились на счету не менее половины срока действия договора вклада, клиент получает 50% от накопленных процентов, а если 2/3 срока, то 75% от начисленных процентов.

«Накопи онлайн» - рублевый вклад с минимальной суммой в 5 тысяч рублей без ограничения по максимальной сумме. Срок вклада – от полугода до трех лет. Процентная ставка варьируется от 4,9% годовых до 6,8% годовых в зависимости от суммы и срока вклада. Проценты начисляются ежемесячно на выбранный клиентом счет.

«Управляй онлайн» можно открыть сроком на полгода и год. Валюта – рубли. Минимальная сумма вклада - 1 тысяча рублей, максимальная – не ограничена. По вкладу предусмотрено частичное снятие без потери процентов, при условии, что на счету останется неснижаемый остаток в размере 1 тысячи рублей. Вклад пополняемый. Годовая процентная ставка – до 5,2%.

Комментирует директор департамента развития вкладных, кредитных и комиссионных продуктов Виктор Курнаков: «Действительно, сейчас онлайн-вклады стали очень востребованы и популярны. Во-первых, это удобно – клиенту не требуется ехать в офис банка, стоять в очередях и заполнять документы. Во-вторых, сейчас практически у всех деньги хранятся на счетах. Чтобы перевести свои средства на депозит, достаточно нескольких кликов в интернет-или мобильном банке. Кроме того, онлайн-депозиты, как и традиционные, подпадают под действие системы страхования вкладов, а это значит, что можно спокойно доверить свои деньги банку в режиме «онлайн».