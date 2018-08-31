Альфа-Банк предложил пакет услуг «1%» для молодого бизнеса, самозанятых и фрилансеров

Альфа-Банк запустил пакет услуг «1%», разработанный для клиентов, начинающих бизнес, а также занятых в структуре «новой экономики».

В пакет «1%» входит набор основных сервисов и услуг Альфа-Банка: платежи, переводы, операции с наличными, выпуск и обслуживанием карт для бизнеса линейки Альфа-Cash, онлайн-бухгалтерия, также этим клиентам доступен полный функционал интернет- и мобильного банка (все онлайн-сервисы, включая оформление электронных справок и копий платежных поручений), а также сервисы по развитию бизнеса от «Клуба клиентов Альфа-Банка».

Стоимость пакета — 1% от входящих поступлений на счет, связанных непосредственно с бизнес-деятельностью клиента. Поступления, не являющиеся бизнес-оборотом (перечисления на счет клиента из бюджетов и внебюджетных фондов, возврат депозитов, выплата процентов и т.п.), на размер комиссии не влияют. При отсутствии оборотов по счету обслуживание бесплатно. Иных комиссий не предусмотрено.

«Данное предложение будет востребовано представителями микробизнеса, а также предпринимателями, занятыми в сфере услуг: фрилансерами, репетиторами, вэб-дизайнерами, а также рантье, — комментирует директор по развитию расчетных продуктов и вторичных продаж Альфа-Банка Ирина Пономарева . — Микробизнес заинтересован в простых и экономичных банковских сервисах. Это следствие не только растущего числа официально зарегистрированных предпринимателей, но и структурных изменений на рынке труда и в экономике. Все больше компаний-работодателей предпочитают привлекать сотрудников под определенные задачи на условиях фриланса, появляются сервисы-агрегаторы для предпринимателей и их бизнес-заказчиков. Альфа-Банк отвечает на потребности всех клиентских сегментов, разрабатывая продукты и сервисы, которые позволят бизнесу, независимо от его размеров, получать комплексное банковское обслуживание по доступным тарифам».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.