«Спасибо от Сбербанка» предлагает пользователям повышенные бонусы к новому учебному году

Участники программы «Спасибо от Сбербанка» будут получать повышенные бонусы до 15 % за покупки по карте Сбербанка к новому учебному году. Акция распространяется на покупки у партнеров программы и будет действовать до 15 сентября 2018 года.

В программе участвуют такие партнеры, как «Евросеть», «Комус» и многие другие. К примеру, в магазинах Kari KIDS можно приобрести все и сразу для школы и детского сада, вернув часть стоимости бонусами СПАСИБО, а найти всю необходимую литературу к новому учебному году поможет книжный сервис «ЛитРес». Приобретать интересующие учебники можно непосредственно на сайте, накапливая при этом до 15 % бонусов СПАСИБО.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:

«Начало учебного года традиционно ассоциируется с множеством трат: на одежду, школьные принадлежности, цветы учителям. Мы вместе с партнерами программы рады в этом году немного облегчить и сделать более приятным процесс покупок для школьников и их родителей».

Узнать подробности и посмотреть полный список партнеров можно на странице акции.