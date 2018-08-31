Sberbank Private Banking — лучший российский банк для миллионеров по версии журнала Forbes

По оценкам 40 представителей рынка, собранным Forbes, Sberbank Private Banking признан лучшим в категории российских private банков.

Ежегодный рейтинг журнала Forbes представляет ведущие банки и управляющие компании c порогом входа $1–5 млн. Участники рейтинга оценивают своих конкурентов в трех категориях: «Лучший российский банк для миллионера», «Лучший иностранный банк для миллионера из России» и «Лучшее управление активами для миллионера из России».

Подразделение Сбербанка занимает первую строчку рейтинга среди российских банков все три года его существования — в 2016, 2017 и 2018 годах. В этом году Sberbank Private Banking получил 72 балла из 100.

«Первенство в рейтинге журнала Forbes третий год подряд означает, что конкуренты наравне с клиентами признают нас лидерами рынка private banking. Это очень ценно для нас», — комментирует глава Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова.

Высокую оценку в рейтинге Forbes подтверждают позиции Sberbank Private Banking в других национальных и международных рейтингах — Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey, Frank Research Group Private Banking Rating, рейтинге российских банков сегмента private banking журнала Global Finance и других.