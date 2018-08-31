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Чистая прибыль Банка УРАЛСИБ по МСФО в I полугодии выросла более чем в 2 раза до 5,821 млрд рублей

31 августа 2018

Чистая прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,821 миллиарда рублей.

Чистый процентный доход банка за период увеличился на 28,1%, до 11,004 миллиарда рублей, чистый комиссионный доход увеличился на 19,9% и составил 3,707 миллиарда рублей.

Капитал банка по состоянию на 30 июня 2018 года вырос на 13,021 миллиарда рублей и составил 89,851 миллиарда рублей против 76,830 миллиарда рублей на конец прошлого года.


/ СИА /
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