Примсоцбанк выдаёт кредиты МСБ по ставке 6,5%

Примсоцбанк возобновляет кредитование малого и среднего бизнеса по программе Минэкономразвития РФ со ставкой 6,5% годовых. Правительственные льготы предоставляются компаниям, работающим в приоритетных отраслях экономики.

Сегодня в рамках программы кредиты на инвестиционные цели выдаются на сумму от 3 млн. до 1 млрд. руб на срок до 10 лет. Для пополнения оборотных средств можно получить не более 100 млн. рублей, максимальный срок погашения — 3 года. Выдача производится в форме срочного кредита, возобновляемой или невозобновляемой кредитной линии.

— Это отличный инструмент для развития. Низкая ставка позволяет серьёзно поднять уровень бизнеса, не создавая при этом чрезмерной кредитной нагрузки на него, — отмечает Ирина Самокиш, начальник управления корпоративного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», — При этом многие ошибочно считают, что кредит по этой программе им не получить. Однако большая часть таких отказов связана с незначительными ошибками, которые очень легко исправить. Мы знаем, как это сделать и всегда готовы помочь клиенту!

Получить кредит может компания-субъект МСБ, работающая в одной из приоритетных отраслей бизнеса, например сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, энергетике, туризме. Также на Дальнем Востоке на льготное финансирование могут претендовать торговые предприятия. С полным список направлений и другими особенностями программы можно ознакомиться во всех офисах Банка, на сайте и по номеру Единой справочной службы 8-800-200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 93 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 58 точек присутствия в 27 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге.