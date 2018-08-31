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Чистая прибыль Связь-Банка по МСФО за 6 месяцев составила 2,05 млрд рублей

31 августа 2018

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) подвел итоги деятельности по МСФО за первое полугодие 2018 года. Чистая прибыль Связь-Банка по МСФО за 6 месяцев составила 2,05 млрд рублей.

Банк показал положительные результаты по чистым процентным доходам, чистым комиссионным доходам, операциям с ценными бумагами и иностранной валютой.

По состоянию на 1 июля 2018 года, капитал Банка в соответствии с МСФО с учетом перехода на МСФО (IFRS) 9 составил 19,3 млрд рублей.

Активы-нетто Банка на отчетную дату составили 264,2 млрд рублей, обязательства Банка составили 244,9 млрд рублей.

В настоящее время Банк продолжает работу в розничном, корпоративном, инвестиционном направлениях бизнеса, осуществляет контроль над расходами для повышения его эффективности, придерживается заданной бизнес-стратегии.


/ СИА /
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