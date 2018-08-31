Система управления охраной труда компании «Иркутскэнерго» соответствует международным стандартам

Компания «Иркутскэнерго» подтвердила соответствие системы менеджмента безопасности труда и здоровья международным стандартам OHSAS 18001:2007 и ILO-OSH 2001. Впервые сертификат соответствия системы менеджмента безопасности труда и здоровья требованиям международных стандартов компании «Иркутскэнерго» был выдан в 2008 году аудиторским холдингом Burea Veritas. С тех пор энергетики раз в три года подтверждают соответствие системы управления охраной труда стандартам в области производства, распределения, передачи тепловой и электрической энергии.

Ежегодно проводится инспекционный контроль.

Как сообщает пресс-служба компании, в текущем году по результатам аудита действие сертификата подтвердили специалисты «РусПромГрупп». Это значит, что условия труда в «Иркутскэнерго» соответствуют государственным нормативным требованиям. Кроме того, компания обеспечивает безопасность работников на производстве с помощью системы управления профессиональными рисками.

Олег Причко, генеральный директор «Иркутскэнерго»:

– Жизнь и здоровье сотрудников – наши приоритеты. Система управления охраной труда «Иркутскэнерго» построена на принципах профилактики и недопущения несчастных случаев. Особое внимание мы уделяем мнению самих рабочих по организации безопасного производственного процесса, что также позволяет компании соответствовать международным требованиям в области охраны труда.

Об «Иркутскэнерго»

«Иркутскэнерго» - одна из крупнейших в Восточной Сибири энергокомпаний, в состав которой входят электрогенерирующие мощности, тепловые сети, сервисные предприятия. Активы компании расположены в Иркутской области. Основной акционер - En+ Group.



Об En+ Group

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии.

Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,7 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая по объемам за 2017 год).

В первом полугодии 2018 года консолидированная выручка группы составила более $6,1 млрд (более $5,8 млрд в январе-июне 2017 года). Общая выработка электроэнергии в первом полугодии 2018 года – 35 млрд кВт⋅ч (январь-июнь 2017 года - 33,8 млрд кВт⋅ч). Производство алюминия в первом полугодии 2018 года составило 1,9 млн т (январь-июнь 2017 года – более 1,8 млн т).