Команда БрАЗа «Металлург» одержала победу в футбольном турнире «Дни Байкала»

Команда Братского алюминиевого завода «Металлург» стала победителем регионального турнира по футболу «Дни Байкала». За 14-летнюю историю ветеранских соревнований братские спортсмены впервые завоевали звание чемпионов.
Региональный турнир среди футболистов старше 35 лет «Дни Байкала» по традиции проходил в конце августа в поселке Утулик. Путь «Металлурга» к победе состоял из трех матчей. В первом бразовцы нанесли поражение футболистам из Читы 1:0. Во встрече с командой Улан-Удэ металлурги добились более значимой разницы в счете 3:0. В финале братчане обыграли иркутский «Старт» 1:0.
– Победный кубок команда из Братска завоевала впервые за всю историю турнира «Дни Байкала», – говорит тренер команды «Металлург», мастер анодного хозяйства СК-2 БрАЗа Вячеслав Кузнецов. – Ранее заводчане принимали в нем участие не единой командой БрАЗа, а в составе сборной города, занимали призовые места.
Звание лучшего игрока по итогам регионального турнира по футболу среди ветеранов «Дни Байкала» 2018 года получил футболист «Металлурга» Павел Деляновский.
Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ – крупнейший в мире производитель и экспортер первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн. тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.