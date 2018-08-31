Выставка «Серебряный возраст» стартовала 30-го августа в «Сибэкспоцентре»

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

Церемония открытия выставки состоялась на сценической площадке, где с приветственным словом выступил первый заместитель Министра социального развития опеки и попечительства Иркутской области Макаров Алексей Сергеевич: «Уважаемые гости, участники выставки, разрешите мне от лица Министерства социального развития поприветствовать вас на таком замечательном мероприятии. В прошлом году Сибэкспоцентр предложил нам совместно провести данное мероприятие, и мы, конечно же, согласились. Дело в том, что граждане старшего возраста – это тот интеллектуальный потенциал, та надежда, на которой держится Иркутская область. Я хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, удачи и того оптимизма, который вы сегодня продемонстрировали. Большая хвала коллективам, которые выступили. Это говорит о том, какой серьезный потенциал, задор есть в наших гражданах старшего возраста».



Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

Очень радует то, что наши пенсионеры – пожилые люди – сами организовывают свою жизнь. Во время выставок мы это увидим, познакомимся с их творчеством. Они умеют наслаждаться жизнью каждый день.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

Далее с речью выступил Якунин Виктор Федорович, заместитель управляющего отделением Пенсионного Фонда России по Иркутской области: «Уважаемые гости выставки, Пенсионный фонд является постоянным участником всех мероприятий, которые проводятся для такой аудитории как «Серебряный возраст». Сегодня была проведена лекция «Как не стать жертвой мошенников», «Зачем нужен интернет пенсионерам». Подобные лекции мы будем еще проводить третьего сентября, поэтому приглашаем принять в них участие. Также у нас работает павильон, где будут проходить консультации, и любой посетитель сможет их посетить. Я желаю вам на пенсии начать новую жизнь, как почтальон Печкин в известном всеми мультфильме. Всего вам хорошего, а главное – здоровья и тесного сотрудничества с Пенсионным фондом».Также с приветственным словом выступила руководитель департамента организации выставок Сибэкспоцентра Васильченко Олеся Васильевна: «Добрый день всем гостям! Этот праздник у нас существует уже второй год.Я считаю, что это очень интересный возраст для того, чтобы реализовать все то, что не было реализовано в прошлые годы. На выставке мы подготовили для вас ряд мероприятий: это и семинары, и различные модные показы, и проект «Танцевальная площадка», который подготовила «Областная газета». Мы надеемся, что мероприятия для вас будут интересными, яркими, полезными, и у вас будет хорошее настроение».В программе выставки запланировано большое количество мастер-классов, лекций для пенсионеров. Любой желающий найдет себе дело по душе. Посетители также смогли насладиться творческими номерами студии моделей элегантного возраста, попробовать свои возможности в бисероплетении, вышивке, шитье. Многие посетители успели опробовать массажные кресла и другие тренажеры для поддержания физической формы.В день открытия выставки «Областная газета» провела танцевальную площадку, в которой мог принять участие любой желающий. Организаторы разыграли бесплатную подписку на газету. Все присутствующие получили заряд хорошего настроения и море положительных эмоций. На протяжении всего конкурса своими вокалом радовала Максакова Жанна.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

Выставка «Серебряный возраст» будет работать с 30 августа по 5 сентября, ежедневно с 10 до 18 часов.

Более подробную программу вы можете узнать на странице выставки.