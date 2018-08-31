Кредитный портфель физических лиц Иркутского филиала Россельхозбанка превысил 7 млрд рублей

По состоянию на 20 августа 2018 года объем кредитного портфеля физических лиц Иркутского филиала Россельхозбанка превысил 7 млрд рублей.

Иркутский филиал банка сохраняет стабильные темпы роста и обеспечивает прирост кредитного портфеля физических лиц, который составил 580 млн за период с 1 января по 20 августа 2018 года, что на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Благодаря выгодной процентной ставке, доля ипотечного кредитования в портфеле физических лиц достигла 45%, в т.ч. и за счет успешной реализации программы "рефинансирование ипотечного кредитования".

«Повышение доступности кредитных продуктов для всех категорий заемщиков остается одной из приоритетных наших задач, – отметила директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова. – В текущем году филиал будет стремиться расширить свое присутствие в различных сегментах рынка, добиваясь улучшения качества предоставляемых услуг».