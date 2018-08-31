Новости

Кредитный портфель физических лиц Иркутского филиала Россельхозбанка превысил 7 млрд рублей

31 августа 2018

По состоянию на 20 августа 2018 года объем кредитного портфеля физических лиц Иркутского филиала Россельхозбанка превысил 7 млрд рублей.

Иркутский филиал банка сохраняет стабильные темпы роста и обеспечивает прирост кредитного портфеля физических лиц, который  составил 580 млн за период с 1 января по 20 августа 2018 года, что на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Благодаря выгодной процентной ставке, доля ипотечного кредитования в портфеле физических лиц достигла 45%, в т.ч. и за счет успешной реализации программы  "рефинансирование ипотечного кредитования". 

 «Повышение доступности кредитных продуктов для всех категорий заемщиков остается одной из приоритетных наших задач, – отметила директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова. – В текущем году филиал будет стремиться расширить свое присутствие в различных сегментах рынка, добиваясь улучшения качества предоставляемых услуг».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Пенсионная реформа в России 2018, последние новости
«О двух важнейших проблемах пенсионной реформы не было сказано ничего»
"В бизнесе нет идиотов. Работников перед достижением предпенсионного возраста будут либо увольнять, либо переводить на краткосрочные контракты"
Пенсионная реформа: надеяться на государство - это верх инфантилизма и безответственности
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании