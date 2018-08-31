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Самолет МС-21-300 впервые совершил посадку в темное время суток

31 августа 2018

Опытный самолет МС-21-300, проходящий летные испытания на аэродроме Летно-исследовательского института им. М.М.Громова, впервые выполнил посадку в темное время суток.

<p>Фото предоставлено пресс-службой Корпорации «Иркут»</p>

Фото предоставлено пресс-службой Корпорации «Иркут»


В ходе полета проверено функционирование оборудования навигации и посадки, а также внешнего светотехнического оборудования. Для инструментального тестирования систем самолет выполнил несколько проходов над взлетно-посадочной полосой с двух направлений на различных высотах. Как сообщает пресс-служба Корпорации «Иркут», полетное задание выполнено полностью, все системы работали нормально. В настоящее время в летных испытаниях принимают участие два опытных самолета МС-21-300. Еще одна машина проходит статические испытания в ЦАГИ. 

На Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) строятся три опытных самолета МС-21-300, два из которых присоединятся к программе летных испытаний, а еще один поступит на ресурсные испытания в ЦАГИ. 


<p>Фото предоставлено пресс-службой Корпорации «Иркут»</p>
/ СИА /
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