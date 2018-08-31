«Ростелеком» в Иркутске продолжает акцию «Добро пожаловать»

В Иркутской области продолжается акция «Добро пожаловать» для физических лиц – абонентов мобильной связи «Ростелекома». Клиентам, при переходе от другого оператора со своим номером, предоставляется скидка 20 процентов на абонентскую плату в течение шести месяцев.

Участвовать в акции можно до 30 сентября текущего года. Для этого необходимо подключить один из следующих тарифов: «Суперсимка L», «Суперсимка XL», «На Всех L», «На Всех XL», «На всех 2XL».

«Данное предложение выгодно для людей, которые решили сменить оператора и хотят сохранить прежний телефонный номер, – отметил заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич. – Для удобства пользователей сотовой связи и других услуг нашей компании, действуют сервисы: единый личный кабинет, предоставляются бонусы за пакеты услуг».

Абонент может выбрать пакетные предложения, которые объединяют мобильную связь и домашние интернет и телевидение с существенной скидкой. Все звонки между мобильными и стационарными телефонами «Ростелеком» на территории Российской Федерации не тарифицируются. В международном роуминге есть возможность подключить безлимитный интернет.

Также при подключении мобильной связи «Ростелеком» предоставляет безлимитный интернет-трафик на мессенджеры WhatsApp, Viber, «ТамТам» и соцсети Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также возможность смотреть 101 ТВ-канал в приложении Wink без доплаты в течение года. Кроме того, неиспользованные минуты, гигабайты и SMS переносятся на следующий месяц.

Стать участником акции, а также заказать сим-карту с бесплатной доставкой можно на сайте www.rt.ru, по круглосуточному номеру 8 800 1000 800 или в офисе продаж и обслуживания «Ростелекома».

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 10 млн пользователей, из которых свыше 5,1 миллиона смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 6 мес. 2018 г. составила 153,6 млрд руб., OIBDA достигла 46,9 млрд руб. (30,5% от выручки), чистая прибыль – 7,0 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».