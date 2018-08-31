Сбербанк выяснил, для чего клиенты оформляют накопительное страхование жизни

За первое полугодие 2018 года полисы накопительного страхования жизни (НСЖ) в Сбербанке оформило столько же новых клиентов, сколько за весь 2017 год.

По сравнению с первым полугодием 2017 года в 2,3 раза выросло число клиентов, которые выбрали накопительное страхование в пользу детей. При опросе клиентов Сбербанка, выбравших «детские» продукты НСЖ, 77 % респондентов сообщили, что формируют накопления на оплату высшего образования ребенка, 15 % приобрели НСЖ для адресной передачи капитала, а 8 % копят на крупный дорогой подарок.

Полис НСЖ на сегодня, по мнению аналитиков, является самым распространенным инструментом целевых накоплений на образование вместе с банковским депозитом.

Катрин Соомре, управляющий директор Управления продаж продуктов благосостояния Сбербанка:

«Каждый второй родитель оплачивает дополнительные занятия для подготовки к ЕГЭ. Средняя стоимость часа занятий репетиторов в 2018 году составляет 800 рублей. Неслучайно, согласно данным Росстата, третья наиболее распространенная финансовая цель, на которую копят россияне, — после покупки жилья и автомобиля — это образование».

В НСЖ с формированием накоплений на образование встроена опция «образовательный консультант», который по запросу родителя может подобрать любую информацию, касающуюся развития и обучения ребенка. С помощью этого сервиса можно найти педагогов, тренеров, секции, подходящие учебные заведения (дошкольное учреждение, школу, университет), узнать об условиях поступления, рейтингах и даже датах дней открытых дверей факультетов вузов. А также — подобрать организаторов для детских праздников и кулинарных мастер-классов, забронировать детский клуб или аниматора.

Наталья Белова, директор по страхованию СК «Сбербанк страхование жизни»:

«Среди клиентов Сбербанка по детскому НСЖ 67 % родителей задумываются о финансировании высшего образования детей, когда ребенок переходит в 6–7-й класс, и приобретают 5-летний полис НСЖ. Тем не менее чем длиннее срок накоплений, тем комфортнее, ведь по НСЖ можно регулярно откладывать любую сумму средств — минимальных "порогов входа" практически нет».

Накопительное страхование жизни (НСЖ) — программа страхования жизни и здоровья с возможностью накопления заранее определенной суммы к определенному сроку и возможного получения дополнительного инвестиционного дохода по окончании срока действия программы. Полис НСЖ — долгосрочный страховой продукт, рассчитанный на 5–30 лет (в среднем — на 10–20 лет). В Сбербанке вся сумма накоплений застрахована и будет получена лицом, в пользу которого заключен договор. В случае досрочного расторжения договора клиент теряет часть вложений. При заключении договора НСЖ гражданин России получает право на налоговый вычет — возвращение 13 % суммы ежегодных взносов от базы в 120 тыс. рублей (до 15 600 руб. в год).

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» — дочерняя компания Сбербанка России. Специализируется на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Лидер российского рынка страхования жизни, входящий в первую тройку крупнейших компаний общего страхования России. Рейтинговый класс по шкале RAEX («Эксперт РА») — ruAAA.