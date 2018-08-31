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Пожарно-спасательные подразделения Свирска ко Дню города получили технику

31 августа 2018

Пожарной части города Свирска передана автоцистерна, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Напомним, на этой неделе еще 13 подразделений в разных муниципалитетах региона получили новую технику. На эти цели было выделено 90,3 млн рублей.

<p>Фото: irkobl.ru</p>

Фото: irkobl.ru

Автопарк пополняется согласно плана перспективного развития областной пожарно-спасательной службы на период 2017 – 2020 годов, утвержденного региональным правительством.  

– В эти дни Свирск празднует 69-ую годовщину со дня присвоения статуса города, я думаю передача автомобиля станет полезным подарком для горожан. Мы ежегодно обновляем автопарк пожарно-спасательной службы региона, – отметил губернатор области Сергей Левченко. – От этого зависит, насколько оперативно прибудут спасательные службы к месту чрезвычайной ситуации. Вся техника укомплектована специальным оборудованием.

В 2017 году автопарк ОГБУ «ПСС Иркутской области» пополнился 15 пожарными автоцистернами. Вся техника имеет шасси повышенной проходимости, что позволяет передвигаться по дорогам различных типов и пересеченной сельской местности. 

Также в рамках празднования в Свирске открыли новый сквер на набережной Ангары. В сквер было решено перенести обелиск комсомольцам, который появился в городе 50 лет назад. 
 

Справка: 

На вооружении пожарной части №110 Свирска находится пять единиц техники. Последний раз автопарк обновляли в 2014 году. Бойцы службы отвечают за безопасность шести населенных пунктов Черемховского района с количеством проживающего населения более 14 тыс. человек. Штатная численность личного состава – 46 человек.
 

<p>Фото: irkobl.ru</p>
/ СИА /
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