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Коршуновский ГОК резко увеличил добычу на 30% за квартал

31 августа 2018

Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел») значительно нарастил объемы добычи железной руды и производства железорудного концентрата во втором квартале 2018 г. По сравнению с первым кварталом добыча выросла на 30% и достигла 1,6 млн тонн. Реализация концентрата выросла на 41% и составила 495 тысяч тонн, сообщает пресс-служба компании.

<p>Фото: pribaikal.ru</p>

Фото: pribaikal.ru

Динамика обусловлена наращиванием объема вскрышных работ благодаря пополнению парка горнотранспортной техники.

«Программа по обновлению и восстановлению парка горной техники дает положительный результат, – отметил управляющий директор ПАО «КГОК» Михаил Мажукин. – С начала года мы ввели в эксплуатацию на Рудногорском руднике десять большегрузных автосамосвалов, автогрейдер, тяжелый гусеничный бульдозер. Скоро на Коршуновском карьере в работу вступят еще два новых большегрузных автосамосвала, на Рудногорском руднике готовимся ввести новый буровой станок. Также мы реализуем масштабную ремонтную программу по восстановлению парка 130-тонных автосамосвалов БелАЗ. Все эти меры послужат дальнейшему наращиванию объемов добычи железной руды».


<p>Фото: pribaikal.ru</p>
/ СИА /
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