На каком транспорте путешествуют россияне?

Лето подошло к концу, заканчивается сезон отпусков и путешествий для большинства работающих россиян. Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили выяснить, какой из видов транспорта чаще всего выбирали для путешествий этим летом жители нашей страны и какой выберут для себя любители бархатного сезона, отпуск которых намечен на конец лета или начало осени.

Фото: tripsecrets.ru

Согласно полученным результатам, свыше половины опрошенных (52,6%) предпочитают поездки в отпуск на личном автомобиле. К авиапутешественникам себя отнес каждый третий (31,7%) участник опроса, а любителей поезда оказалось намного меньше – всего 8,2% респондентов. В ходе опроса также выяснилось, что людей, выбирающих в качестве транспорта для отдыха велосипед (3,4%), больше, чем предпочитающих автобус (1,2%). Вероятно, это любители активного отдыха, а также те, кто путешествует на небольшие расстояния.Еще меньше (0,9%) участников опроса выбрали для себя морской тип путешествия. Равное количество респондентов (по 0,7%) путешествуют на мотоцикле или берут автомобиль напрокат. Наименее же популярным ответом в ходе этого опроса стал вариант путешествия на автомобиле попутчика (0,6%).